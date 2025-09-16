耶魯報告：俄將烏克蘭童安置在逾210個地點再教育

美國資助的研究發現，有超過210個地點被用來安置遭俄羅斯強擄的烏克蘭孩童，這些場所涉及軍事訓練和無人機製造等活動，屬於一項大規模驅逐計畫的一環。

路透社報導，耶魯公共衛生學院（Yale School ofPublic Health）今天在報告中指出，自去年公布初步調查以來，又發現了150多個新地點；耶魯公衛學院去年曾指控俄羅斯使用總統專機運送這些孩童。

報告說，實際數量可能更多，因為還有多處地點仍待調查，且可能存在未被識別的設施。

耶魯大學「人道主義研究實驗室」（HumanitarianResearch Lab）最新研究指出，透過公開來源資訊與衛星影像，可知其中大約一半地點是由俄羅斯政府直接管理。

烏克蘭表示，俄羅斯已非法驅逐或強制遷移超過1萬9500名孩童至俄羅斯和白俄羅斯，違反「日內瓦公約」（Geneva Conventions）。耶魯今年6月估計，實際人數可能接近3萬5000人。

俄羅斯否認強行帶走烏克蘭孩童，聲稱只是將「自願離開者撤離戰區」。克里姆林宮尚未立即對此做出回應。

耶魯先前追蹤到有314名烏克蘭兒童被列在俄羅斯政府網站上，供俄國家庭收養。

國際刑事法院（ICC）2023年對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和俄國兒童權利專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令，指控他們犯下非法驅逐兒童的戰爭罪。

人道主義研究實驗室執行主任芮孟（NathanielRaymond）說：「好消息是我們現在清楚知道了問題的全貌，而壞消息是要解決這個問題、把孩子們帶回來，需要全球團結一致」。

耶魯指出，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄國已將大批烏克蘭孩童帶往多處地點，包括軍校、軍事基地、醫療機構、宗教場所、中小學與大學、孤兒院，以及最常見的營地和療養院。

這些年齡介於8到18歲的孩子們被帶到營地和軍事基地，接受軍事化課程，包括戰鬥訓練、閱兵操練、無人機和其他軍備組裝、軍事歷史教育，以及射擊、投擲手榴彈、戰術醫療、無人機操控與戰術訓練等。

烏克蘭人權專員本月表示，已有超過1600名被驅逐孩童回到烏克蘭。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）昨天在通訊軟體Telegram寫道，又有16名兒童返家，他們「多年來一直處於俄羅斯占領的壓力、恐懼與羞辱之中」，如今終於獲救。