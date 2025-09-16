澤倫斯基籲北約強硬回應無人機越界 防俄得寸進尺

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日表示，俄羅斯無人機越界侵入波蘭領空，北約應展現更堅定立場，否則恐讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）得寸進尺。

澤倫斯基在基輔出席雅爾達歐洲戰略（YaltaEuropean Strategy）峰會時指出，俄方無人機越界事件過去也曾發生於波蘭、羅馬尼亞。他批評，雖有戰機升空攔截，但數日後話題即沉寂，未見具體懲處，「俄羅斯的後果是什麼？坦白說，沒有」。

9月10日凌晨，19架俄羅斯無人機自白俄方向往波蘭領空飛入。北約12日宣布啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），法國、德國與丹麥增派戰機至波蘭與波羅的海等東翼國家，加強空防。澤倫斯基認為，普丁此舉意圖削弱北約信心，並拖延對烏軍援。他呼籲西方除防禦系統外，也應提供攻擊俄製無人機工廠的武器，保障烏克蘭與北約東翼安全。

他指出，烏軍每天面對約800架俄羅斯無人機攻擊，至少需500架攔截機應對，每架成本約3000歐元（約新台幣10萬元），戰力消耗巨大。

對於俄烏和談，澤倫斯基強調，願與普丁直接會晤，但不經美歐。他質疑俄方先前參與談判目的僅為拖延制裁，「最大的贏家永遠是普丁。」他也呼籲各國加強制裁與出口管制，阻止俄方持續取得飛彈零件。

他強調，烏克蘭不會在無停火、無安全保障的情況下割讓領土，「我們不能相信普丁，他是不會停止的」。

烏克蘭國防部情報總局（Main Directorate ofIntelligence）副局長斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）早前接受烏通社訪問時指出，俄方計劃2025年生產2500枚高精準度飛彈，包括伊斯坎德爾（Iskander）系列及多型無人機，並已啟動至2037年的武器發展計畫。

他表示，俄方無人機戰術亦有所調整，現多在空中長時間盤旋、改變航線以規避防空系統，並提升飛彈對抗電子干擾能力與命中精度。多數俄軍工廠位於烏邊境750公里外，部分更遠達1500公里，烏方急需更多長程武器以應對。

他指出，俄方正集中加大飛彈飛行範圍、提升準確度與可攜彈頭尺寸，揚言「擊中烏克蘭只需要一個射程，但要準備在2030年前攻打北約國家」。

今年雅爾達歐洲戰略峰會於9月12日至13日在基輔舉行，與會者包括川普的特使凱洛格（KeithKellogg）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）等。凱洛格指出，和平談判進入「最難的最後10碼」，形容局勢膠著，但仍具希望。

由於與會者為國際重量級人物，現場戒備森嚴，相關報導須於與會者離開基輔後方得發布。