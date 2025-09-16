快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基籲北約強硬回應無人機越界 防俄得寸進尺

中央社／ 基輔15日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日表示，俄羅斯無人機越界侵入波蘭領空，北約應展現更堅定立場，否則恐讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）得寸進尺。

澤倫斯基在基輔出席雅爾達歐洲戰略（YaltaEuropean Strategy）峰會時指出，俄方無人機越界事件過去也曾發生於波蘭、羅馬尼亞。他批評，雖有戰機升空攔截，但數日後話題即沉寂，未見具體懲處，「俄羅斯的後果是什麼？坦白說，沒有」。

9月10日凌晨，19架俄羅斯無人機自白俄方向往波蘭領空飛入。北約12日宣布啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），法國、德國與丹麥增派戰機至波蘭與波羅的海等東翼國家，加強空防。澤倫斯基認為，普丁此舉意圖削弱北約信心，並拖延對烏軍援。他呼籲西方除防禦系統外，也應提供攻擊俄製無人機工廠的武器，保障烏克蘭與北約東翼安全。

他指出，烏軍每天面對約800架俄羅斯無人機攻擊，至少需500架攔截機應對，每架成本約3000歐元（約新台幣10萬元），戰力消耗巨大。

對於俄烏和談，澤倫斯基強調，願與普丁直接會晤，但不經美歐。他質疑俄方先前參與談判目的僅為拖延制裁，「最大的贏家永遠是普丁。」他也呼籲各國加強制裁與出口管制，阻止俄方持續取得飛彈零件。

他強調，烏克蘭不會在無停火、無安全保障的情況下割讓領土，「我們不能相信普丁，他是不會停止的」。

烏克蘭國防部情報總局（Main Directorate ofIntelligence）副局長斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）早前接受烏通社訪問時指出，俄方計劃2025年生產2500枚高精準度飛彈，包括伊斯坎德爾（Iskander）系列及多型無人機，並已啟動至2037年的武器發展計畫。

他表示，俄方無人機戰術亦有所調整，現多在空中長時間盤旋、改變航線以規避防空系統，並提升飛彈對抗電子干擾能力與命中精度。多數俄軍工廠位於烏邊境750公里外，部分更遠達1500公里，烏方急需更多長程武器以應對。

他指出，俄方正集中加大飛彈飛行範圍、提升準確度與可攜彈頭尺寸，揚言「擊中烏克蘭只需要一個射程，但要準備在2030年前攻打北約國家」。

今年雅爾達歐洲戰略峰會於9月12日至13日在基輔舉行，與會者包括川普的特使凱洛格（KeithKellogg）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）等。凱洛格指出，和平談判進入「最難的最後10碼」，形容局勢膠著，但仍具希望。

由於與會者為國際重量級人物，現場戒備森嚴，相關報導須於與會者離開基輔後方得發布。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

烏遭大空襲！川普擬對俄祭第2階段制裁 澤倫斯基批1事「讓普亭得逞」

澤倫斯基：烏克蘭使用武器近60%為國內生產

鴻門宴或和平曙光？普亭請澤倫斯基到莫斯科和談 稱「百分之百安全」

相關新聞

澤倫斯基籲北約強硬回應無人機越界 防俄得寸進尺

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日表示，俄羅斯無人機越界侵入波蘭領空，北約應展現更堅定立場...

監測機構：2022迄今集束彈釀逾1200名烏克蘭平民死傷

一份監測報告今天指出，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，集束彈已在當地造成超過1200名平民死亡或受傷，凸顯全球...

【專家之眼】親愛的，一個不小心，我就把俄羅斯整垮了

據說，俄羅斯總統普丁在2000年的總統大選期間對著選民說：「給我二十年，還你一個奇蹟般的俄羅斯」，而在他首次的總統就職典...

反制俄羅斯無人機 烏軍參謀總長出奇招：擬切斷高速網路癱瘓敵機

烏克蘭武裝部隊參謀總長格納托夫（Andriy Gnatov）今天表示，烏克蘭可能在俄羅斯發動無人機攻擊時，刻意降低行動通...

烏克蘭夜間出動361架無人機攻俄 俄羅斯前兩大煉油廠之一遇襲

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭夜間出動至少361架無人機，鎖定俄羅斯境內目標進行大規模攻擊，造成俄國西北部規模龐大的基里希煉...

川普：對普亭耐心快耗盡 俄烏反覆 得下經濟制裁重手

川普總統努力斡旋俄羅斯與烏克蘭停火談判受阻後，12日在福斯新聞節目「福斯與朋友」時表示，他對俄羅斯總統普亭的耐心「耗得很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。