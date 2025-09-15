監測機構：2022迄今集束彈釀逾1200名烏克蘭平民死傷

快訊

中央社／ 日內瓦15日綜合外電報導
自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，集束彈已在當地造成超過1200名平民死亡或受傷，照片為集束彈示意圖。路透
一份監測報告今天指出，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，集束彈已在當地造成超過1200名平民死亡或受傷，凸顯全球消除此類武器的努力出現「令人憂慮的倒退」。

集束彈藥聯合會（Cluster Munition Coalition, CMC）在年度報告中表示，烏克蘭自戰爭全面爆發以來，每年記錄到的集束彈傷亡人數為全球最高。

報告指稱，俄羅斯自全面戰爭第一天起就「廣泛」使用這種在國際上遭普遍禁用的武器；同時，烏克蘭方面也曾動用集束彈，並被指控在俄羅斯境內使用。

僅在2024年，烏克蘭就記錄到至少193起集束彈傷亡事件，占全球314起案例的絕大部分。自戰爭開始以來，烏克蘭因集束彈傷亡的人數累計超過1200人，其中絕大多數傷亡集中在2022年。

不過，報告也強調，實際數字恐怕遠高於統計。僅去年，烏克蘭就有約40起集束彈攻擊事件並未公布具體傷亡數據。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

