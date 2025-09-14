反制俄羅斯無人機 烏軍參謀總長出奇招：擬切斷高速網路癱瘓敵機

烏克蘭武裝部隊參謀總長格納托夫（Andriy Gnatov）今天表示，烏克蘭可能在俄羅斯發動無人機攻擊時，刻意降低行動通訊品質，以避免行動網路成為敵方協同打擊的工具。

俄烏戰爭已持續3年半，最近幾個月以來俄羅斯加強了無人機攻擊，不僅提升技術，還增加投放數量，企圖對烏克蘭戰略目標與關鍵基礎設施造成更大破壞。

格納托夫在接受烏克蘭線上影音頻道Novyny Live訪問時解釋，這並非切斷行動通訊，而是「在特定地區限制通訊品質，例如限制4G與5G通訊」，以阻止俄軍在無人機上使用的數據機透過烏克蘭電信業者連網。

烏克蘭媒體報導，關閉高速行動網路有助反制配備攝影鏡頭、需要4G連線進行即時影像傳輸的無人機。

俄羅斯在戰爭期間也多次下令切斷行動網路，藉此干擾烏克蘭的無人機攻擊。