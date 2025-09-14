烏克蘭夜間出動361架無人機攻俄 俄羅斯前兩大煉油廠之一遇襲

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭夜間出動至少361架無人機，鎖定俄羅斯境內目標進行大規模攻擊，造成俄國西北部規模龐大的基里希煉油廠短暫起火，無人傷亡。

路透社報導，俄烏戰爭是二戰結束以來歐洲傷亡最慘重的衝突，在全球強權討論如何結束戰爭之際，無人機作戰卻持續升溫。

不只有俄國無人機侵入鄰近烏克蘭的北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭後遭擊落，烏克蘭也出動無人機攻擊俄國這個全球第2大石油出口國的煉油廠與輸油管。

俄羅斯國防部表示，俄軍防空系統擊落至少361架無人機、4枚導引航空炸彈及1枚美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）火箭，但未透露遇襲地點。

幾位俄國官員表示，俄國重要能源企業蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegaz）旗下的基里希煉油廠（Kirishi Refinery）是烏克蘭無人機攻擊的目標之一。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，基里希煉油廠與利珊煉油廠（Ryazan Oil Refinery）是俄國產量前兩大的煉油廠。

列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，3架無人機在基里希地區被擊落，墜落殘骸引發的火勢已撲滅，未造成人員傷亡。

烏克蘭無人機指揮部證實攻擊這座煉油廠，並宣稱「實施一次成功的空襲」。

路透社無法立刻確認煉油廠受損程度。