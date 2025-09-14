快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

烏克蘭夜間出動361架無人機攻俄 俄羅斯前兩大煉油廠之一遇襲

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導
俄羅斯官員今天表示，烏克蘭夜間出動至少361架無人機，鎖定俄羅斯境內目標進行大規模攻擊，造成俄國西北部規模龐大的基里希煉油廠短暫起火，無人傷亡。俄烏衝突示意圖。Ingimage
俄羅斯官員今天表示，烏克蘭夜間出動至少361架無人機，鎖定俄羅斯境內目標進行大規模攻擊，造成俄國西北部規模龐大的基里希煉油廠短暫起火，無人傷亡。俄烏衝突示意圖。Ingimage

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭夜間出動至少361架無人機，鎖定俄羅斯境內目標進行大規模攻擊，造成俄國西北部規模龐大的基里希煉油廠短暫起火，無人傷亡。

路透社報導，俄烏戰爭是二戰結束以來歐洲傷亡最慘重的衝突，在全球強權討論如何結束戰爭之際，無人機作戰卻持續升溫。

不只有俄國無人機侵入鄰近烏克蘭的北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭後遭擊落，烏克蘭也出動無人機攻擊俄國這個全球第2大石油出口國的煉油廠與輸油管。

俄羅斯國防部表示，俄軍防空系統擊落至少361架無人機、4枚導引航空炸彈及1枚美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）火箭，但未透露遇襲地點。

幾位俄國官員表示，俄國重要能源企業蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegaz）旗下的基里希煉油廠（Kirishi Refinery）是烏克蘭無人機攻擊的目標之一。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，基里希煉油廠與利珊煉油廠（Ryazan Oil Refinery）是俄國產量前兩大的煉油廠。

列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，3架無人機在基里希地區被擊落，墜落殘骸引發的火勢已撲滅，未造成人員傷亡。

烏克蘭無人機指揮部證實攻擊這座煉油廠，並宣稱「實施一次成功的空襲」。

路透社無法立刻確認煉油廠受損程度。

規模 衝突 空襲 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

臺南運用無人機提升風災勘查效率　

航太國防展 科力聚焦空中遊騎兵已獲俄烏戰場驗證

美媒頓悟了？ 拋1觀點指「買中國貨反而有利國安」

川普「準備好」對中徵高關稅 促北約停購俄油 合力制裁

相關新聞

烏克蘭夜間出動361架無人機攻俄 俄羅斯前兩大煉油廠之一遇襲

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭夜間出動至少361架無人機，鎖定俄羅斯境內目標進行大規模攻擊，造成俄國西北部規模龐大的基里希煉...

反制俄羅斯無人機 烏軍參謀總長出奇招：擬切斷高速網路癱瘓敵機

烏克蘭武裝部隊參謀總長格納托夫（Andriy Gnatov）今天表示，烏克蘭可能在俄羅斯發動無人機攻擊時，刻意降低行動通...

川普：對普亭耐心快耗盡 俄烏反覆 得下經濟制裁重手

川普總統努力斡旋俄羅斯與烏克蘭停火談判受阻後，12日在福斯新聞節目「福斯與朋友」時表示，他對俄羅斯總統普亭的耐心「耗得很...

英100項制裁俄「影子艦隊」 中企、東南亞企業入列

英國外相古柏(Yvette Cooper)12日宣布，針對協助俄羅斯的企業和組織實體進行新一輪100項制裁方案，對象包括...

向北約喊話！川普揚言將對俄國「實施重大制裁」 籲對大陸徵收高關稅

美國總統川普今天致函北大西洋公約組織（NATO）國家，敦促他們停止向俄羅斯採購石油，並對俄國施以重大制裁措施，以結束莫斯...

從烏東推進烏中 俄稱第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪一村

俄羅斯今天表示，已在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪下一個村莊。俄軍聲稱7月初便已推進到該州

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。