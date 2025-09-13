向北約喊話！川普揚言將對俄國「實施重大制裁」 籲對大陸徵收高關稅

美國總統川普今天致函北大西洋公約組織（NATO）國家，敦促他們停止向俄羅斯採購石油，並對俄國施以重大制裁措施，以結束莫斯科在烏克蘭的戰爭。

路透社報導，川普在自家社群平台發文表示：「我已準備好對俄羅斯實施重大制裁，前提是所有北約國家同意並開始這麼做，並且所有的北約國家停止採購俄羅斯石油。」

川普還提議，北約整體對中國徵收50%至100%高關稅，以削弱中國對俄羅斯的經濟支撐。

川普之前揚言倘若俄烏終戰沒有進展，將對俄國施以制裁，並針對採購俄羅斯石油的國家實施次級制裁，像是中國和印度等購油大國。

川普已經以印度持續採購俄羅斯石油為由，對從印度進口的商品加徵25%關稅，但尚未對中國採取類似的行動。