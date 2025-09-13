快訊

「上車舞」在台爆紅！抖音女團開IG吸萬人朝聖 C位「楓葉」便服熱舞

日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

從烏東推進烏中 俄稱第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪一村

中央社／ 莫斯科13日綜合外電報導
俄羅斯今天表示，已在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪下一個村莊。俄軍聲稱7月初便已推進到該州。圖為俄軍士兵在占領烏克蘭聶伯羅彼得羅夫斯克州的扎波里日凱村後展示國旗，攝於8月25日。圖／路透社
俄羅斯今天表示，已在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪下一個村莊。俄軍聲稱7月初便已推進到該州。圖為俄軍士兵在占領烏克蘭聶伯羅彼得羅夫斯克州的扎波里日凱村後展示國旗，攝於8月25日。圖／路透社

俄羅斯今天表示，已在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪下一個村莊。俄軍聲稱7月初便已推進到該州。

法新社報導，俄羅斯國防部指出，部隊已經奪下位在頓內茨克州（Donetsk）州界附近的新米科拉伊夫卡村（Novomykolaivka）。頓內茨克州是前線戰事重心所在。

法新社無法查證這項說法。

根據由烏克蘭軍事分析人士經營的線上戰場地圖DeepState顯示，該村目前仍由基輔掌控。

俄軍裝備優於烏軍，兵力數量也遠遠超過，近幾個月來持續對烏克蘭發動攻勢，且在東部戰線有所斬獲。

基輔於8月底首度承認俄軍已進入第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）；莫斯科8月初就宣稱在當地推進。

目前俄軍大約掌控烏克蘭1/5領土。

克里姆林宮要求烏克蘭從東部頓巴斯（Donbas）地區撤軍，作為停火的前提，基輔則明確拒絕。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州並非莫斯科公開聲稱為俄羅斯領土的5個烏克蘭地區之一，這5個地區分別為頓內茨克州、赫松州（Kherson）、盧甘斯克州（Lugansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和克里米亞（Crimea）。

基輔 烏克蘭 俄羅斯 莫斯科 俄烏戰爭 克里米亞

延伸閱讀

無人機入侵、大規模軍演 北約東翼面臨多大危險？俄羅斯劍指西方

才見過英王…哈利王子突訪基輔！將與烏克蘭總理會面、助傷兵康復

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

中俄蒙九三閱兵後更熟了 繼談妥能源議題 首度邊防聯演

相關新聞

從烏東推進烏中 俄稱第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪一村

俄羅斯今天表示，已在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪下一個村莊。俄軍聲稱7月初便已推進到該州

英國施壓俄羅斯「百項制裁名單」曝光 大陸、東南亞企業入列

英國政府12日對27個實體、3名個人及70艘俄羅斯「影子艦隊」船舶宣布制裁，以反制俄羅斯的跨國軍事供應鏈及石油等能源收入...

川普稱對普亭耐心「耗得很快」 嘆俄烏和談態度反覆「很奇怪」

美國總統川普努力斡旋俄羅斯與烏克蘭停火談判受阻後，12日上美國福斯新聞節目「福斯與朋友」時表示，他對俄羅斯總統普亭的耐心...

俄烏衝突持續3年半…川普斡旋未果 克里姆林宮：和談處於暫停

隨著美國總統川普終結這場持續3年半衝突的努力受挫，克里姆林宮今天表示，俄羅斯與烏克蘭之間的和平談判目前處於「暫停」狀態

才見過英王…哈利王子突訪基輔！將與烏克蘭總理會面、助傷兵康復

英國哈利王子突然現身烏克蘭首都基輔，他此行將協助在俄烏戰爭中受傷的軍人康復。英國天空新聞報導，哈利王子的一名發言人也證實...

川普未譴責俄無人機侵波蘭領空 引歐洲各國不安

北約組織下令戰機在波蘭領空擊落俄羅斯無人機約半天後，美國總統川普在社群平台發文提到此事，但沒有譴責俄國。川普隨後與波蘭總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。