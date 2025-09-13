從烏東推進烏中 俄稱第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪一村
俄羅斯今天表示，已在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州再奪下一個村莊。俄軍聲稱7月初便已推進到該州。
法新社報導，俄羅斯國防部指出，部隊已經奪下位在頓內茨克州（Donetsk）州界附近的新米科拉伊夫卡村（Novomykolaivka）。頓內茨克州是前線戰事重心所在。
法新社無法查證這項說法。
根據由烏克蘭軍事分析人士經營的線上戰場地圖DeepState顯示，該村目前仍由基輔掌控。
俄軍裝備優於烏軍，兵力數量也遠遠超過，近幾個月來持續對烏克蘭發動攻勢，且在東部戰線有所斬獲。
基輔於8月底首度承認俄軍已進入第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）；莫斯科8月初就宣稱在當地推進。
目前俄軍大約掌控烏克蘭1/5領土。
克里姆林宮要求烏克蘭從東部頓巴斯（Donbas）地區撤軍，作為停火的前提，基輔則明確拒絕。
第聶伯羅彼得羅夫斯克州並非莫斯科公開聲稱為俄羅斯領土的5個烏克蘭地區之一，這5個地區分別為頓內茨克州、赫松州（Kherson）、盧甘斯克州（Lugansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和克里米亞（Crimea）。
