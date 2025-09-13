英國施壓俄羅斯「百項制裁名單」曝光 大陸、東南亞企業入列

快訊

中央社／ 倫敦13日專電
英國政府12日對27個實體、3名個人及70艘俄羅斯「影子艦隊」船舶宣布制裁，以反制俄羅斯的跨國軍事供應鏈及石油等能源收入。圖為英國外交部。圖／中央社
英國政府12日對27個實體、3名個人及70艘俄羅斯「影子艦隊」船舶宣布制裁，以反制俄羅斯的跨國軍事供應鏈及石油等能源收入，名單包含位於中國（含香港）、泰國印度、土耳其的實體。

根據英國政府資料庫，12日遭制裁的27個實體中，有3家位於中國（含香港）、3家位於泰國，位於印度和土耳其的各1家，其餘19家皆位於俄羅斯。

其中，有2家位於莫斯科的實體名稱具中文特色，且地址登記在同一大樓。此外，遭制裁的其中一家中國實體，有2名俄羅斯籍共同持有人也同遭制裁。

制裁名單上的實體和個人被控為俄羅斯軍工業供應電子產品、化學品、炸藥等用於製造武器系統的關鍵貨品。

英國外交部表示，俄羅斯對烏克蘭的飛彈和無人機攻擊今年7月已高達單月6500架次，整體規模則是一年前的10倍。今年9月，俄方對烏克蘭的飛彈和無人機攻勢已達一天超過800架次，超越以往單日紀錄。

儘管美國總統川普（Donald Trump）曾數次表示對俄方作為感到不悅、揚言將讓俄方付出代價，俄羅斯對烏克蘭的飛彈和無人機攻勢今年以來卻屢破紀錄，今年9月更是自2022年2月侵略戰爭全面爆發以來，首次直接擊中位於基輔的烏克蘭中央政府大樓，並損壞英國文化協會（British Council）及歐盟駐基輔代表處所在建築。

9日晚間至10日清晨，俄羅斯無人機入侵北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭領空。考量入侵領空的俄軍無人機至少有19架，波蘭方面強調這絕非「意外」或俄方的「無心之過」。英國外交部表示，這是俄羅斯對北約空域「前所未見」的侵犯。

甫於5日就任的英國新任外交大臣古柏（Yvette Cooper）12日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、總理斯維里登科（YuliaSvyrydenko）、外交部長西比哈（Andrii Sybiha）舉行雙邊會談，並與同時訪問基輔的波蘭外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）會晤。這是古柏上任以來首次出訪。在接任外交大臣之前，她擔任內政大臣。

古柏呼籲各國加強對俄羅斯的經濟施壓。她強調，當俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）持續野蠻侵略烏克蘭，英國「絕不會袖手旁觀」；普亭本週肆無忌憚地「派遣無人機進入」北約領空，徹底展現對他國主權的漠視。古柏重申，北約和烏克蘭的安全，對英國安全至關重要。

普亭 英國 香港 泰國 印度 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

