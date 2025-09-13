川普稱對普亭耐心「耗得很快」 嘆俄烏和談態度反覆「很奇怪」

美國總統川普努力斡旋俄羅斯與烏克蘭停火談判受阻後，12日上美國福斯新聞節目「福斯與朋友」時表示，他對俄羅斯總統普亭的耐心「耗得很快」，並威脅莫斯科將面臨新的經濟制裁。

彭博資訊與烏克蘭真理報報導，被問及他對普亭的耐心是否耗盡時，川普表示：「沒錯，算是快耗盡了，而且耗得很快，但這事兩個人都有份」。他指出：「很奇怪(It’s amazing)，當普亭想談時，澤倫斯基不想談，當澤倫斯基想談時，反而變成普亭不想。現在澤倫斯基想談，普亭則猜不透，但我們得下重手。」

川普表示，他打算對銀行、石油及關稅採取嚴厲制裁，但堅稱已經「做了很多」來懲罰俄羅斯，例如針對印度購買俄羅斯能源而加徵關稅。他還說：「這是歐洲問題，比我們的問題要大得多。」

儘管川普8月會晤普亭後，曾推動俄烏領導人直接對話。但克里姆林宮表示，兩國雖仍有可能重啟談判，目前處於暫停狀態。

俄羅斯官媒RT報導，被問及是否可能舉行新的當面會談或線上交流時，克宮發言人培斯科夫表示，俄方談判代表有機會使用這些渠道，但雙方的聯繫目前可以說是暫停。他強調，和平進程是極為複雜的事，不可能出現「閃電般的成果」，並呼籲外界不要「抱有美化的幻想」，但俄方仍堅持致力於和平對話與尋求解決方案。

川普日前已敦促歐盟對中國大陸和印度課徵最高達100%的關稅，如今進一步將這項要求擴大到七大工業國集團（G7）。金融時報日前披露，美國將施壓G7對印度和中國大陸加徵更高額關稅，藉此懲罰兩國採購俄羅斯石油，並試圖迫使莫斯科重返和談。