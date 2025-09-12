俄烏衝突持續3年半…川普斡旋未果 克里姆林宮：和談處於暫停
隨著美國總統川普終結這場持續3年半衝突的努力受挫，克里姆林宮今天表示，俄羅斯與烏克蘭之間的和平談判目前處於「暫停」狀態。
法新社報導，為推動停火協議，川普（Donald Trump）展開一連串的外交行動，包括在阿拉斯加接待俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），但莫斯科依舊持續推進攻勢與空襲。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話簡報會中對包括法新社在內的記者表示：「我們的談判代表依然可以透過各自管道進行溝通，但目前來說，或許用暫停一詞來形容更為準確。」
他還說：「不能過度樂觀的期待談判過程會立刻產生結果。」
普亭已經明確排除與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面的可能性。澤倫斯基表示，舉行峰會對打破僵局至關重要。
