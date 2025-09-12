才見過英王…哈利王子突訪基輔！將與烏克蘭總理會面、助傷兵康復

英國哈利王子突然現身烏克蘭首都基輔，他此行將協助在俄烏戰爭中受傷的軍人康復。英國天空新聞報導，哈利王子的一名發言人也證實了此事。

除了哈利王子，英國外交大臣古柏也將在12日訪問基輔。這是自她上周上任以來首次出訪外國。

哈利王子在前往基輔的夜間列車上告訴英國衛報：「我們無法阻止戰爭，但我們可以做的是，盡我們所能協助重建。我們可以持續以人性化的方式看待這場戰爭中的人們，及他們正在經歷的一切。我們必須上這場戰爭始終縈繞在人們的腦海中。我希望此次訪問，能讓人們深刻體會到這點，因為人們很容易對正在發生的事變得麻木。」

哈利王子表示，他最初是接受烏克蘭利維夫「超人創傷中心」（Superhumans Trauma Centre）創辦人兼執行長魯德涅娃（Olga Rudnieva）的邀請。該中心專門治療受傷的截肢者。哈利王子在4月參觀過該中心，不過在幾個月前於美國偶遇魯德涅娃。

哈利王子說：「我在紐約遇到魯德涅娃。那是一次偶然的會面，我問她我能幫上什麼忙。她說：『你能帶來的最大影響就是來基輔。』我向妻子和英國政府確認訪基輔是否可行後，就收到了正式邀請。在利維夫，你看不到太多戰爭的痕跡。這座城市位於遙遠的烏克蘭西部。這是我們第一次目睹戰爭帶來的破壞。」

哈利王子訪基輔期間，也將參觀烏克蘭二次世界大戰歷史國家博物館，並預計和受邀的200名退伍軍人共度時光。哈利王子也將與烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）會面。

哈利王子訪問基輔前，於11日和父王查理三世在克拉倫斯宮共進下午茶，白金漢宮也證實此事。這是父子兩人20個月來第一次見面，這場茶敘持續了約54分鐘。他上次見到父王是在去年2月，當時查理三世剛宣布罹癌並展開治療。