快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

才見過英王…哈利王子突訪基輔！將與烏克蘭總理會面、助傷兵康復

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭國家鐵路提供照片顯示，英國哈利王子搭乘夜間列車於12日抵達基輔州中央火車站。美聯社
烏克蘭國家鐵路提供照片顯示，英國哈利王子搭乘夜間列車於12日抵達基輔州中央火車站。美聯社

英國哈利王子突然現身烏克蘭首都基輔，他此行將協助在俄烏戰爭中受傷的軍人康復。英國天空新聞報導，哈利王子的一名發言人也證實了此事。

除了哈利王子，英國外交大臣古柏也將在12日訪問基輔。這是自她上周上任以來首次出訪外國。

哈利王子在前往基輔的夜間列車上告訴英國衛報：「我們無法阻止戰爭，但我們可以做的是，盡我們所能協助重建。我們可以持續以人性化的方式看待這場戰爭中的人們，及他們正在經歷的一切。我們必須上這場戰爭始終縈繞在人們的腦海中。我希望此次訪問，能讓人們深刻體會到這點，因為人們很容易對正在發生的事變得麻木。」

哈利王子表示，他最初是接受烏克蘭利維夫「超人創傷中心」（Superhumans Trauma Centre）創辦人兼執行長魯德涅娃（Olga Rudnieva）的邀請。該中心專門治療受傷的截肢者。哈利王子在4月參觀過該中心，不過在幾個月前於美國偶遇魯德涅娃。

哈利王子說：「我在紐約遇到魯德涅娃。那是一次偶然的會面，我問她我能幫上什麼忙。她說：『你能帶來的最大影響就是來基輔。』我向妻子和英國政府確認訪基輔是否可行後，就收到了正式邀請。在利維夫，你看不到太多戰爭的痕跡。這座城市位於遙遠的烏克蘭西部。這是我們第一次目睹戰爭帶來的破壞。」

哈利王子訪基輔期間，也將參觀烏克蘭二次世界大戰歷史國家博物館，並預計和受邀的200名退伍軍人共度時光。哈利王子也將與烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）會面。

哈利王子訪問基輔前，於11日和父王查理三世在克拉倫斯宮共進下午茶，白金漢宮也證實此事。這是父子兩人20個月來第一次見面，這場茶敘持續了約54分鐘。他上次見到父王是在去年2月，當時查理三世剛宣布罹癌並展開治療。

英國 基輔 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 哈利王子 查理三世 白金漢宮

延伸閱讀

闊別20月 哈利與父王查理喝下午茶 白金漢宮前管家預測未來

闊別20個月 英國哈利王子與父王查爾斯三世喝下午茶

相關新聞

才見過英王…哈利王子突訪基輔！將與烏克蘭總理會面、助傷兵康復

英國哈利王子突然現身烏克蘭首都基輔，他此行將協助在俄烏戰爭中受傷的軍人康復。英國天空新聞報導，哈利王子的一名發言人也證實...

川普未譴責俄無人機侵波蘭領空 引歐洲各國不安

北約組織下令戰機在波蘭領空擊落俄羅斯無人機約半天後，美國總統川普在社群平台發文提到此事，但沒有譴責俄國。川普隨後與波蘭總...

美國同意對芬蘭出售飛彈　加強防禦俄羅斯威脅

美國今天宣布，已同意對芬蘭出售價值10.7億美元的先進空對空飛彈及相關裝備。芬蘭與俄羅斯接壤，邊境綿延甚長。美國這起軍售...

波蘭領空遭俄19無人機闖入 聯手北約擊落 俄否認入侵

多架疑似俄羅斯無人機越境進入波蘭領空，在北約盟國派出戰機支援下，波蘭及北約國家聯手10日擊落。這是北約首次在俄烏戰爭過程...

領空遭俄羅斯無人機侵犯 波蘭要求啟動北約第四條款

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)10日說，19架俄羅斯無人機入侵波蘭領空，因此正式要求啟動北約(NATO)第四條...

未停火又侵波蘭領空 紐時：普亭對川普發出拒妥協訊息

俄羅斯7日對烏克蘭發動俄烏戰爭開打以來最大的導彈及無人機空襲，10日許多俄國無人機要攻打烏國時侵犯北約成員國波蘭的領空，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。