川普未譴責俄無人機侵波蘭領空 引歐洲各國不安

北約組織下令戰機在波蘭領空擊落俄羅斯無人機約半天後，美國總統川普在社群平台發文提到此事，但沒有譴責俄國。川普隨後與波蘭總統納夫羅茨基通話，納夫羅茨基表示，談話內容確立盟國團結。

政治新聞網站Politico報導，納夫羅茨基十日表示，「我已與美國總統川普通話，討論俄國無人機九日多次侵犯波蘭領空的事件。此次對話是我與盟友一系列磋商的一部分，今日的對談證實盟國團結」。

納夫羅茨基與川普通話前，川普透過社群媒體發文寫道，「俄羅斯用無人機侵犯波蘭領空是怎麼回事？又來了！」這是川普對波蘭在其領空擊落俄國無人機事件首次公開回應。

「華爾街日報」分析，歐洲領袖一致譴責俄國無人機入侵波蘭領空，指其為歐洲戰事的危險升級，而川普卻沒有譴責俄國，模稜兩可的反應與歐洲領袖對比鮮明。

這是北約史上首次在盟國領土與俄國軍力交鋒，且在美國主導結束俄烏戰爭的努力停滯之際，俄國攻擊烏克蘭平民目標的次數日增。

歐洲官員透露，川普就此事的首度公開表態，引發歐洲各國不安，因為川普並未強調美國致力捍衛北約領土的承諾。

四名歐洲資深官員認為，俄國無人機入侵波蘭領空，可能是俄方試探北約的反應與決心，但也可能是無人機因故障、電子戰和訊號干擾而進入北約領空。

德國國防部長佩斯托瑞斯十日告訴德國議員說：「沒有理由懷疑這是路線調整或失誤等情況，他們本來就沒必要從這條路飛往烏克蘭。」

美國駐北約大使惠塔克十日表明支持盟國，「面對這類領空侵犯，我們與北約盟國站在一起，將捍衛每一寸北約領土」。