快訊

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

美國同意對芬蘭出售飛彈　加強防禦俄羅斯威脅

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國今天宣布，已同意對芬蘭出售價值10.7億美元的先進空對空飛彈及相關裝備。芬蘭與俄羅斯接壤，邊境綿延甚長。美國這起軍售仍需國會批准才能生效。

法新社報導，美國國防安全合作署（DSCA）發布聲明表示：「這項擬議軍售將提升芬蘭因應當前及未來威脅的能力，並加強芬蘭與美國及其他盟邦部隊的協同作戰能力（interoperability）。」

美國國防安全合作署指出，這項軍售同時將「透過提升北約盟國芬蘭的安全，來支持美國的外交政策與國安目標。芬蘭向來是歐洲政治穩定及經濟發展的重要力量」。

美國國務院批准這項對芬蘭的可能軍售案，美國國防安全合作署也依規定通知國會。這起軍售案仍需國會通過才能正式生效。

自俄羅斯2022年初全面入侵烏克蘭以來，芬蘭與瑞典已放棄數十年的軍事中立政策，正式加入北約。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

「中未下一單」 美大豆進入收穫季 協會主席：形勢嚴峻

烏克蘭女難民在美國遭男持刀割喉身亡 佳娜：我很多同學戰死沙場

反戰言論遭判刑監禁 俄牧師受宗教迫害

美眾院通過2026國防授權法 台灣安全合作倡議上調至10億美元

相關新聞

美國同意對芬蘭出售飛彈　加強防禦俄羅斯威脅

美國今天宣布，已同意對芬蘭出售價值10.7億美元的先進空對空飛彈及相關裝備。芬蘭與俄羅斯接壤，邊境綿延甚長。美國這起軍售...

波蘭領空遭俄19無人機闖入 聯手北約擊落 俄否認入侵

多架疑似俄羅斯無人機越境進入波蘭領空，在北約盟國派出戰機支援下，波蘭及北約國家聯手10日擊落。這是北約首次在俄烏戰爭過程...

領空遭俄羅斯無人機侵犯 波蘭要求啟動北約第四條款

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)10日說，19架俄羅斯無人機入侵波蘭領空，因此正式要求啟動北約(NATO)第四條...

未停火又侵波蘭領空 紐時：普亭對川普發出拒妥協訊息

俄羅斯7日對烏克蘭發動俄烏戰爭開打以來最大的導彈及無人機空襲，10日許多俄國無人機要攻打烏國時侵犯北約成員國波蘭的領空，...

「怎麼回事？」川普對俄態度保留 波蘭總統與川通話稱團結

北大西洋公約組織(NATO)下令戰機在波蘭領空擊落俄羅斯無人機約半天後，川普總統透過社群平台「真實社群」(Truth S...

反戰言論遭判刑監禁 俄牧師受宗教迫害

一位俄羅斯牧師因反戰言論遭判刑監禁！63歲的羅曼尤克牧師自2024年10月被捕以來，不斷受到俄羅斯當局的宗教迫害，成為俄烏戰爭首位因危害俄羅斯聯邦安全而被判刑的神職人員。另外，因俄羅斯的網路審查制度日益嚴厲，連宗教的相關言論也遭封鎖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。