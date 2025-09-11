反戰言論遭判刑監禁 俄牧師受宗教迫害

一位俄羅斯牧師因反戰言論遭判刑監禁！63歲的羅曼尤克牧師自2024年10月被捕以來，不斷受到俄羅斯當局的宗教迫害，成為俄烏戰爭首位因危害俄羅斯聯邦安全而被判刑的神職人員。另外，因俄羅斯的網路審查制度日益嚴厲，連宗教的相關言論也遭封鎖。

反戰訊息受迫害

《Evangelical Focus》報導，俄羅斯福音派牧師羅曼尤克曾於2022年講道中提及反戰訊息，近期被判處在勞改營服刑4年，並禁止經營網站3年。這位63歲牧師是俄烏戰爭首位因「公開呼籲實施危害俄羅斯聯邦安全的活動」而被判刑的神職人員。

羅曼尤克的女兒朱科娃喊冤表示，這起案件完全是捏造的，她父親因觀點立場而被判有罪，但沒有任何人因其行為受到傷害，這完全是出於個人仇恨或社會情緒。

最近，羅曼尤克仍被關押在諾金斯克的審前拘留中心，自2024年10月被捕以來，他已在那裡度過了十個多月。代表該案證人利益的律師普切林采夫在社交媒體上表示，羅曼紐克的監禁刑罰過於殘酷和不公平。

網路審查更嚴厲

《基督教歐洲網》報導，自2022年2月以來，俄羅斯聯邦法院以「基於宗教原因反對俄羅斯對烏克蘭的戰爭」的刑事指控判處監禁罰款，甚至對3名離開俄羅斯的神職人員提起訴訟，並將他們列入聯邦通緝名單。

另外，俄羅斯的網路審查制度日益嚴厲，一些網站因極端主義內容而被封鎖，包括從宗教角度反對發動戰爭的文件資料、非政府組織網站、被起訴人士的社交媒體，以及侵犯宗教或信仰自由的新聞報導。

