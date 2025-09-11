快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

聽新聞
0:00 / 0:00

波蘭擊落俄無人機！成俄烏戰爭首個開火北約成員國

中央社／ 華沙10日綜合外電報導
波蘭軍人將擊落的俄國無人機殘駭抬上卡車準備調查。（歐新社）
波蘭軍人將擊落的俄國無人機殘駭抬上卡車準備調查。（歐新社）

波蘭今天在北大西洋公約組織（NATO）盟國的飛機支援下，擊落在其領空內疑似來自俄羅斯的無人機。這是自俄烏戰爭爆發以來，首次有北約成員國開火。

路透社報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在國會表示，這是「自第二次世界大戰以來，我們最接近公開衝突的一次」，但他同時也說他「沒有理由相信我們正處於戰爭邊緣」。

波蘭官員表示，波蘭F-16戰機、荷蘭F-35戰機、義大利空中預警管制偵察機（AWACS）及北約空中加油機在9日晚間至隔日清晨起飛，執行擊落進入波蘭領空無人機的行動。

10日早上6時30分，一架無人機撞上波蘭東部村莊維里基－沃拉（Wyryki-Wola）的兩層樓磚房，當時屋主威索洛斯基（Tomasz Wesolowski）正在樓下收看有關入侵的新聞。

屋頂被毀，臥室內散落著瓦礫。威索洛斯基向路透社表示，這棟房子「需要拆除」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

系統電與德商策略合作 推動無人機在地化生產

圓裕軟板廠展望 無人機市場成長將帶動業績

華府智庫籲美強化反無人機戰力　否則恐在台海戰爭落敗

3年砸3億元開發熱像夜視三光模組 晶瑞光電搶進無人機戰局

相關新聞

反戰言論遭判刑監禁 俄牧師受宗教迫害

一位俄羅斯牧師因反戰言論遭判刑監禁！63歲的羅曼尤克牧師自2024年10月被捕以來，不斷受到俄羅斯當局的宗教迫害，成為俄烏戰爭首位因危害俄羅斯聯邦安全而被判刑的神職人員。另外，因俄羅斯的網路審查制度日益嚴厲，連宗教的相關言論也遭封鎖。

波蘭擊落俄無人機！成俄烏戰爭首個開火北約成員國

波蘭今天在北大西洋公約組織（NATO）盟國的飛機支援下，擊落在其領空內疑似來自俄羅斯的無人機。這是自俄烏戰爭爆發以來，首...

【專家之眼】為何油價將持續低迷？俄羅斯一定忘了教訓

開弓沒有回頭箭。俄羅斯的命運在2022年2月24日那天就已經定格了。俄羅斯現在正在打仗，而打仗需要很多錢。本文就來談一談...

施壓普丁停火 川普要歐盟對中印徵100%關稅

路透報導，美國官員與歐盟外交官說，美國總統川普九日要求歐盟，對購買俄羅斯石油的中國和印度開徵最高百分之一百關稅，以施壓俄...

波蘭總理：俄羅斯19架無人機入侵領空 遭北約戰機擊落4架

波蘭總理圖斯克說，十九架俄國無人機十日進入波蘭領空，其中四架被波蘭與北約擊落，是俄國無人機首次在波蘭空域被擊落。紐約時報...

管制無用？俄軍攻擊基輔飛彈赫見美國零件 莫斯科靠一招躲禁令

烏克蘭官員9日表示，俄軍7日擊中烏克蘭首都基輔市中心政府大樓的一枚巡弋飛彈，其上裝有數十個外國零件，包括由美國製造的晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。