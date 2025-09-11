聽新聞
0:00 / 0:00
波蘭擊落俄無人機！成俄烏戰爭首個開火北約成員國
波蘭今天在北大西洋公約組織（NATO）盟國的飛機支援下，擊落在其領空內疑似來自俄羅斯的無人機。這是自俄烏戰爭爆發以來，首次有北約成員國開火。
路透社報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在國會表示，這是「自第二次世界大戰以來，我們最接近公開衝突的一次」，但他同時也說他「沒有理由相信我們正處於戰爭邊緣」。
波蘭官員表示，波蘭F-16戰機、荷蘭F-35戰機、義大利空中預警管制偵察機（AWACS）及北約空中加油機在9日晚間至隔日清晨起飛，執行擊落進入波蘭領空無人機的行動。
10日早上6時30分，一架無人機撞上波蘭東部村莊維里基－沃拉（Wyryki-Wola）的兩層樓磚房，當時屋主威索洛斯基（Tomasz Wesolowski）正在樓下收看有關入侵的新聞。
屋頂被毀，臥室內散落著瓦礫。威索洛斯基向路透社表示，這棟房子「需要拆除」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言