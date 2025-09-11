【專家之眼】為何油價將持續低迷？俄羅斯一定忘了教訓

開弓沒有回頭箭。俄羅斯的命運在2022年2月24日那天就已經定格了。俄羅斯現在正在打仗，而打仗需要很多錢。本文就來談一談俄羅斯的戰時財政。

蘇聯的崩潰起於財政崩潰。如今，我看到了俄羅斯步上了蘇聯的後塵，掉入了同一個陷阱- 資源詛咒(Resource curse)，即豐沛的油氣資源反而帶來不幸。

不管在蘇聯晚期或現在的俄羅斯，油氣在她們的財政收入結構中，都是經濟命脈。1973～1985年，石油和天然氣的出口為蘇聯賺取大量外匯，占其對外貿易的80%；在俄羅斯的外匯中，能源出口占比高達70%，占到俄羅斯聯邦政府財政收入的三～五成。可以說，沒有油氣，蘇聯和俄羅斯就運轉不起來。這種失衡的經濟結構使得她們在面對油價波動時顯得特別脆弱。國際油價每下跌10美元，財政收入將減少數百億美元，進而造成財政的不可預測性，這並不利於一個國家的穩定。

她們同時有一個共同點，那就是對於失衡的經濟結構無動於衷，不願意改革（畢竟改革不一定成功，何必自找麻煩？），以至於一再失去機會之窗。她們還有一個共同的特點，那就是掉入陷阱而不知。俄羅斯或許知道，畢竟有前車之鑑，但由於見獵心喜，也就陷了進去，不知是否如此？

她們都過於樂觀，認為油價一時低迷不足為慮，以為油價很快就會反彈回來，以至於作為俄羅斯預算基礎的油價都高估了，誤判不僅僅只是誤判，它將造成連鎖反應，最後把俄羅斯的國運都給賠上了。

我們來看一下俄羅斯官員的油價預測。由於2024年，油價處於高檔，油氣收入達到2350億美元，以至於去年9月，俄羅斯政府預測，2025布倫特原油每桶81.7美元，如今（9月10日）跌到66.53美元；烏拉爾原油(Urals Blend)原先預測是每桶69.7 美元，近期在50-55美元／桶區間波動。因為油價暴跌，導致今年5月油氣收入暴跌35％。一方面收入暴跌，另一方面戰爭支出大幅增加，國家財政難以為繼。

《周書》說：「前車覆而後車戒。」俄羅斯學到了蘇聯的教訓了嗎？蘇聯是怎麼崩潰的？誰又是那最後一根稻草？《世界又熱、又平、又擠》作者Thomas Friedman說：「讓蘇聯垮臺的不是美國前總統雷根，而是每桶10美元的石油」。俄羅斯經濟學家Vladimir Mau反駁說：「不是，是每桶70美元的高油價，突然跌到每桶10美元」。已故俄羅斯經濟學家Yegor Gaidar則指出：「蘇聯瓦解的時間點可追溯到1985年9月13日，這天沙烏地阿拉伯宣布，他們決定徹底改變石油政策，不再保護油價。接下來6個月，沙烏地阿拉伯的產油量增加了四倍，油價也大致減少到原價的四分之一。結果，蘇聯每年虧損約200億美元。少了這筆錢，這個國家根本無法存活」。看來，蘇聯沒能挺住，就敗在「能源詛咒」。

歷史總是驚人的相似。跟40年前一樣，今年4月初，OPEC+突然退出減產計畫，加之川普解放日關稅宣言的衝擊，致使油價暴跌。此後，OPEC+一再增產，表面理由是要擴大「市場占有率」。但，你相信這種說法嗎？還是40年前的故技重施？

俄羅斯要失望了，油價低迷並非是一時的，而是溫和而漫長的，不管是在蘇聯晚期，還是在接下來的這幾年，將一直到俄烏戰爭結束。