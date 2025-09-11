聽新聞
0:00 / 0:00
施壓普丁停火 川普要歐盟對中印徵100%關稅
路透報導，美國官員與歐盟外交官說，美國總統川普九日要求歐盟，對購買俄羅斯石油的中國和印度開徵最高百分之一百關稅，以施壓俄羅斯總統普丁同意俄烏停火。
中國與印度都是俄羅斯石油的重要採購國，俄羅斯二○二二年攻打烏克蘭後，中印兩國對於維持俄羅斯經濟穩定扮演重要角色。
川普是在電話會議中向歐盟制裁特使蘇利文等歐盟官員提議，對中印開徵百分之一百關稅。歐盟代表團目前正在華府磋商制裁協調事宜。
歐盟外交官表示，美方暗示，如果歐盟願意對中印開徵高關稅，美國也將跟進。官員說，美國的態度是，「我們將這麼做，但你們要跟我們一起行動」。
如果歐盟應美國要求，因中印購買俄油而開徵次級關稅，將是政策大轉變。歐盟向來傾向透過制裁措施孤立俄羅斯，而不是開徵關稅。
對於川普的提議，歐盟尚未正式回應。歐盟多國和中印貿易關係密切，對於課徵中印次級關稅恐有疑慮。
川普今夏以印度購買俄油為由對印度加徵百分之廿五關稅，但沒有使出更嚴厲手段，也沒有以同樣理由對付中國。
川普偶爾也抱怨歐洲沒有徹底跟俄羅斯脫鉤。僅管歐盟曾說要努力終止對俄羅斯能源的依賴，歐盟去年進口天然氣仍有大約百分之十九來自俄羅斯。
川普九日晚間在社群媒體發文表示，美國可能會與印度加強貿易。川普指出，美國與印度目前正聯手設法解決兩國之間的貿易壁壘問題。川普表示，期待將與印度總理莫迪對話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言