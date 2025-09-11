聽新聞
0:00 / 0:00

波蘭總理：俄羅斯19架無人機入侵領空 遭北約戰機擊落4架

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
波蘭軍警10日檢視該國東部一座遭俄國無人機殘骸擊中毀損的房舍。法新社
波蘭軍警10日檢視該國東部一座遭俄國無人機殘骸擊中毀損的房舍。法新社

波蘭總理圖斯克說，十九架俄國無人機十日進入波蘭領空，其中四架被波蘭與北約擊落，是俄國無人機首次在波蘭空域被擊落。紐約時報說，這是北約史上第一次出動戰機在北約國家領空攻擊敵方目標。

圖斯克說，大量無人機從白俄羅斯飛進波蘭，波蘭和北約戰機在當地時間十日早上六點四十五分（台灣時間十日中午十二時四十五分）擊落最後一架無人機。波蘭華沙國際機場一度因此關閉。

圖斯克說，此事讓身為北約成員國的波蘭援引北大西洋公約第四條啟動全體成員國協商。該條款規定，締約國中任何一國領土之完整、政治獨立或安全遭受威脅，各締約國應共同協商。北約主要政治決策機構北大西洋理事會十日召開例行每周會議將依據北大西洋公約第四條舉行。

圖斯克表示，已確認至少十九架無人機侵犯波蘭領空，並擊落至少四架。他說，這次「俄羅斯行動」未造成人員傷亡。波蘭內政部說，這次俄羅斯侵犯波蘭領空事件，共有一棟房屋和一輛汽車受損。

北約空軍緊急出動應對這次入侵。北約秘書長呂特表示，北約動用包括波蘭F-16戰機、荷蘭F-35戰機、德國愛國者防空系統以及義大利預警機。

圖斯克說，「我沒有理由聲稱我們正處於戰爭邊緣，但某條界線已被跨越，比以往任何時候更危險。這種局勢讓我們面臨自第二戰以來最接近公開衝突的時刻」。

這起事件是否為俄國蓄意挑釁，仍不明朗。俄羅斯國防部表示，「沒有計畫」襲擊波蘭境內的任何目標，俄國駐波蘭代辦否認無人機進入波蘭領空說法，稱此說「毫無根據」。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，「我們不想對此發表評論，這是國防部的事」。

白俄羅斯參謀總長穆拉維科十日表示，在俄羅斯和烏克蘭的交火中，白俄羅斯擊落了一些因電子干擾而偏離航線的無人機，並表示白俄已將無人機接近的情況告知波蘭和立陶宛。聲明中並未提到這些迷途無人機來自何處。

法國總統馬克宏、英國首相施凱爾等歐洲領袖譴責波蘭領空遭入侵。 烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Ｘ上寫道，俄國升高緊張行為「對歐洲是極危險的先例」。

F-16 F-35 波蘭 戰機 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

試探北約？波蘭稱9架俄國無人機入侵空域 4架被擊落

波蘭藍莓獲准輸台 農業部：產地查證完成即可進口

華孚法說會／喜獲日系無人機大單 明年首季量產出貨

俄烏戰火延燒？俄羅斯10多架無人機進犯波蘭領空 遭波軍擊落

相關新聞

施壓普丁停火 川普要歐盟對中印徵100%關稅

路透報導，美國官員與歐盟外交官說，美國總統川普九日要求歐盟，對購買俄羅斯石油的中國和印度開徵最高百分之一百關稅，以施壓俄...

波蘭總理：俄羅斯19架無人機入侵領空 遭北約戰機擊落4架

波蘭總理圖斯克說，十九架俄國無人機十日進入波蘭領空，其中四架被波蘭與北約擊落，是俄國無人機首次在波蘭空域被擊落。紐約時報...

管制無用？俄軍攻擊基輔飛彈赫見美國零件 莫斯科靠一招躲禁令

烏克蘭官員9日表示，俄軍7日擊中烏克蘭首都基輔市中心政府大樓的一枚巡弋飛彈，其上裝有數十個外國零件，包括由美國製造的晶片...

俄羅斯無人機犯波蘭領空 德國防長：明顯設定好路線

（中央社柏林／布魯塞爾／莫斯科10日綜合外電報導）德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，侵犯波蘭領空的俄羅斯無人機「明顯被設定...

波蘭控俄無人機入侵空域「挑釁北約」 白俄羅斯：電戰干擾迷途

波蘭軍方10日上午說，在俄國無人機襲擊烏克蘭期間，部分無人機侵犯波蘭領空首度遭波蘭擊落，這起事件是對歐洲與北約的重大挑釁...

俄國無人機擾波蘭領空 澤倫斯基促建區域防空網

針對多架俄羅斯無人機今早數度越境侵犯波蘭領空，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏方已準備好向波蘭提供必要資訊，協助建立有效的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。