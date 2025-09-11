波蘭總理：俄羅斯19架無人機入侵領空 遭北約戰機擊落4架

波蘭總理圖斯克說，十九架俄國無人機十日進入波蘭領空，其中四架被波蘭與北約擊落，是俄國無人機首次在波蘭空域被擊落。紐約時報說，這是北約史上第一次出動戰機在北約國家領空攻擊敵方目標。

圖斯克說，大量無人機從白俄羅斯飛進波蘭，波蘭和北約戰機在當地時間十日早上六點四十五分（台灣時間十日中午十二時四十五分）擊落最後一架無人機。波蘭華沙國際機場一度因此關閉。

圖斯克說，此事讓身為北約成員國的波蘭援引北大西洋公約第四條啟動全體成員國協商。該條款規定，締約國中任何一國領土之完整、政治獨立或安全遭受威脅，各締約國應共同協商。北約主要政治決策機構北大西洋理事會十日召開例行每周會議將依據北大西洋公約第四條舉行。

圖斯克表示，已確認至少十九架無人機侵犯波蘭領空，並擊落至少四架。他說，這次「俄羅斯行動」未造成人員傷亡。波蘭內政部說，這次俄羅斯侵犯波蘭領空事件，共有一棟房屋和一輛汽車受損。

北約空軍緊急出動應對這次入侵。北約秘書長呂特表示，北約動用包括波蘭F-16戰機、荷蘭F-35戰機、德國愛國者防空系統以及義大利預警機。

圖斯克說，「我沒有理由聲稱我們正處於戰爭邊緣，但某條界線已被跨越，比以往任何時候更危險。這種局勢讓我們面臨自第二戰以來最接近公開衝突的時刻」。

這起事件是否為俄國蓄意挑釁，仍不明朗。俄羅斯國防部表示，「沒有計畫」襲擊波蘭境內的任何目標，俄國駐波蘭代辦否認無人機進入波蘭領空說法，稱此說「毫無根據」。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，「我們不想對此發表評論，這是國防部的事」。

白俄羅斯參謀總長穆拉維科十日表示，在俄羅斯和烏克蘭的交火中，白俄羅斯擊落了一些因電子干擾而偏離航線的無人機，並表示白俄已將無人機接近的情況告知波蘭和立陶宛。聲明中並未提到這些迷途無人機來自何處。

法國總統馬克宏、英國首相施凱爾等歐洲領袖譴責波蘭領空遭入侵。 烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Ｘ上寫道，俄國升高緊張行為「對歐洲是極危險的先例」。