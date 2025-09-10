管制無用？俄軍攻擊基輔飛彈赫見美國零件 莫斯科靠一招躲禁令

烏克蘭官員9日表示，俄軍7日擊中烏克蘭首都基輔市中心政府大樓的一枚巡弋飛彈，其上裝有數十個外國零件，包括由美國製造的晶片與其他電子零件。美國有線電視網（CNN）指出，俄國透過第三國企業採購軍民通用零件，成功規避禁令與制裁，取得西方零件來生產飛彈等武器。

烏克蘭總統的制裁政策委員伏拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）9日說，擊中大樓的俄軍伊斯坎德飛彈沒有引爆，很可能是因為已遭烏克蘭防空系統破壞。伏拉蘇克公布毀損飛彈的照片，以及先前在同款飛彈中發現的零件清單。

該清單包括半導體製造商德州儀器、晶片大廠亞德諾半導體、晶片公司亞爾特拉等美國企業生產的35種零件，以及日本、英國與瑞士企業生產的零件。從其上的序號來看，部分零件為多年前製造，部分則是近日製造，包括2022年俄國入侵烏克蘭後製造的零件。

CNN說，包含伏拉蘇克點名的美、日、英、瑞士在內的多個西方國家，都對這類零件實施嚴格的制裁與出口管制，試圖阻止俄國使用這些零件；但莫斯科已找到規避方法。

英飛凌是德國企業，其於2019年收購賽普拉斯半導體，賽普拉斯半導體正為伏拉蘇克公布的名單之一。但該公司向CNN表示已採取「廣泛措施」確保產品不至於流入俄國。

該公司發言人說，英飛凌已停止所有對俄國的直接與間接出貨，並已採取措施確保客戶遵守規定。「若我們獲得確切證據顯示與我們有業務往來的企業，正與俄國進行貿易，我們將終止交貨並要求該公司澄清」。但由於該公司每年生產約300億片晶片，發言人坦言「很難控制產品的銷售」。

德州儀器先前也說，已於2022年2月停止向俄國與白俄羅斯銷售產品，任何向俄國出口晶片的行為都屬非法且未經授權。

伏拉蘇克也說，雖然攻擊烏克蘭的飛彈包含數十個西方製造的零件，但和戰爭初期的飛彈相比，如今西方的零件較少。「來自歐洲與美國的零件減少，俄國與白俄羅斯的零件增加」，烏克蘭政府已將發現零件一事通知盟友，以便進一步制裁。

飛彈中發現的大部分外國零件都是軍民通用零件，代表它們最初設計為民用，但也能轉為軍事用途。其中包括用於家用電子產品、智慧型裝置或遊戲設備的美國晶片，這些晶片被重新用於俄國導引炸彈、飛彈及無人機。

雖然美國企業努力阻止俄國使用其產品，但參議院調查小組委員會去年的調查發現，美國製造的零件「持續為每天殺害烏克蘭人的俄國武器提供導引與動力」。包括中國大陸、哈薩克等國家的企業能夠買這些零件，然後出售給俄羅斯。