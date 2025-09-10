俄羅斯無人機犯波蘭領空 德國防長：明顯設定好路線

德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，侵犯波蘭領空的俄羅斯無人機「明顯被設定好飛這條路線」、「無需經過這條路線就能抵達烏克蘭」。

法新社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在國會指出：「絕對沒有理由相信這是路線修正誤差或其他類似情況。」

波蘭領空夜間遭到無人機侵犯後，北大西洋公約組織（NATO）防空部隊予以攔截。美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）今天表示，華府支持盟國。

惠塔克在社群平台X上發文指出：「面對這類領空侵犯，我們與北約盟國站在一起，將會捍衛每一寸北約領土。」

在北約成員國波蘭表示，擊落多架侵犯其空域的俄羅斯無人機後，俄羅斯軍方今天表示，針對烏克蘭展開的夜間無人機攻擊行動並未以波蘭境內地點為目標。

俄羅斯國防部在一份英文聲明中表示：「無意針對波蘭境內任何目標。」聲明內容沒有證實或否認俄羅斯無人機進入波蘭領空。

聲明指出：「我們準備好就此一議題與波蘭國防部進行磋商。」