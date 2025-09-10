波蘭控俄無人機入侵空域「挑釁北約」 白俄羅斯：電戰干擾迷途

波蘭軍方10日上午說，在俄國無人機襲擊烏克蘭期間，部分無人機侵犯波蘭領空首度遭波蘭擊落，這起事件是對歐洲與北約的重大挑釁。白俄羅斯10日表示，在俄羅斯和烏克蘭的交火中，白俄羅斯擊落了一些因電子干擾而偏離航線的無人機，並表示白俄已將無人機接近的情況告知波蘭和立陶宛。

白俄羅斯總參謀長穆拉維科發表聲明表示：「在俄羅斯和烏克蘭無人機夜間交火期間，白俄羅斯防空部隊持續追蹤因雙方電戰設備影響而迷途的無人機。一些迷途的無人機被我國防空部隊在我國境內摧毀。」

聲明中並未提到這些迷途無人機來自何處。

穆拉維科說，白俄已透過軍方管道，將無人機接近訊息通知波蘭和立陶宛，「這讓波蘭方面能夠迅速調動值勤部隊，對無人機作出反應」。

波蘭總理圖斯克在國會發表談話時說，波蘭空域出現19架無人機入侵事件，其中「很大一部分」是由白俄羅斯進入。他稱事件為「對空域前所未有的侵犯」，並宣布波蘭已援引北約第四條，意味著北約將開會討論情勢與下一步措施。

北約第四條的規定為：「任何北約組織成員認為自身領土完整、政治獨立或安全性受到威脅時，可召集會議」。

波蘭媒體則報導，1架無人機的殘骸擊中波蘭東部靠近烏克蘭與白俄羅邊境維里基的一棟民宅。美國有線電視新聞網（CNN）的照片顯示，當地一戶人家嚴重受損。

俄國官方媒體說，俄國駐波蘭代辦已否認無人機進入波蘭領空說法，稱此說「毫無根據」。俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫說，「我們不想對此發表評論。這是國防部的事」。

當被問及對莫斯科的指控時，佩斯科夫說，歐盟和北約領導層每天都指責俄羅斯挑釁，但通常沒有任何根據。

由於波蘭是北約成員，按北大西洋公約，攻擊北約任何成員國就是攻擊所有國家。

對於波蘭空域遭入侵，法國總統馬克宏說「完全無法接受」，還說很快就會和北約秘書長呂特會面。

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）也說，鑒於俄國「魯莽」的行動，歐洲正提高國防投資，「歐洲和平與安全不容忽視」。

北約發言人哈特（Allison Hart）在社群平台X寫道：「多架無人機連夜闖入波蘭領空，遭波蘭及北約防空力量攔截。北約秘書長與波蘭領導階層保持聯繫，且北約正與波蘭密切磋商中。」

波蘭軍方則感謝北約成員荷蘭派遣F-35協助防禦。