俄國無人機擾波蘭領空 澤倫斯基促建區域防空網

中央社／ 基輔10日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基。法新社

針對多架俄羅斯無人機今早數度越境侵犯波蘭領空，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏方已準備好向波蘭提供必要資訊，協助建立有效的預警與防禦系統，並呼籲夥伴國攜手建構「聯合防空系統」，以加強地區安全。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於社群媒體表示，目前已知至少8架俄軍無人機侵入波蘭空域，認為此次事件非偶發，反映出俄方具有明確且更具規模的蓄意企圖，與過往單一誤越邊境的情形有所不同。

澤倫斯基指出，「很明顯，俄羅斯的侵略行為對整個地區內的主權國家構成威脅，唯有透過一致且協調的行動，才能確保有效的安全保障」。

他表示，烏克蘭長期主張建立跨國防空合作體系，強調若歐洲多國能共同出動戰機攔截來襲武器、保護平民安全，將更具成效。他呼籲友邦運用各自領空與防空能力，聯手因應俄方持續使用的無人機與飛彈攻擊手段。

據報導，俄羅斯無人機今早深入波蘭領空活動，波蘭當局因此一度關閉包括華沙蕭邦機場（ChopinAirport）在內的四座機場。儘管波蘭與北約（NATO）聯合防空系統成功攔截多架無人機，但事件仍引發國際社會關注與警戒。

烏克蘭國防媒體 Defense Express 引述波蘭記者布齊什（Marek Budzisz）報導指出，今年7月間，烏軍在擊落的俄製長程無人機殘骸中，發現安裝有波蘭與立陶宛電信商SIM卡的4G通訊模組。報導認為，這顯示俄方早已針對相關國家領土進行無人機飛行準備，並測試當地行動網路訊號穩定性。

報導也指出，俄羅斯透過無人機行動網路連線，除可即時傳輸影像資料並調整飛行路徑外，還可偵測地區防空與電子戰系統運作情況，此類作法在對烏戰場上早已成為常態。

近期俄軍加大對烏空襲力度，發動自全面入侵以來最大規模攻擊行動，共出動805架無人機與13枚飛彈。烏克蘭內閣大樓日前遭伊斯坎德爾（Iskander）飛彈擊中，所幸未發生爆炸，否則恐釀重大傷亡。

此外，俄軍攻擊行動亦波及多個西方政府與機構設施。8月底，位於基輔的歐盟辦公室受損，另有兩枚巡弋飛彈擊中烏克蘭西部一處美國投資的電子工廠，引發歐美各界強烈譴責。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

