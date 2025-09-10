試探北約？波蘭稱9架俄國無人機入侵空域 4架被擊落

波蘭總理圖斯克說，19架俄國無人機10日對烏克蘭展開夜間攻勢時進入波蘭領空，其中4架被波蘭與北約擊落，是俄國無人機首次在波蘭空域被擊落。

圖斯克說，大量無人機從白俄羅斯飛進波蘭，波蘭和北約戰機在當地時間10日早上6點45分（台灣時間10日中午12時45分）擊落最後一架無人機。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體X上寫道，「至少有8架攻擊無人機」瞄準波蘭，俄國升高緊張行為「對歐洲是極危險的先例」，還說「至少有2架進入波蘭領土的俄羅斯無人機，是經由白俄羅斯空域」。

他也說，進入波蘭領空的無人機數量「可能比先前公布的數量還多」，最新數據顯示至少20幾架俄羅斯無人機進入波蘭領空，烏克蘭政府正核實此事。

但俄國官方媒體說，俄國駐波蘭代辦已否認無人機進入波蘭領空說法，稱此說「毫無根據」。

英國廣播公司（BBC）說，進入波蘭上空的無人機是俄國對烏克蘭空襲行動的一部分，俄國共出動415架無人機空襲烏克蘭。目前軍事行動已告終，一度關閉的波蘭各機場也重新開放。

BBC安全事務特派員賈德納說，這起事件是否為克里姆林宮為試探北約反應而有意採取的行動，為關鍵問題。