波蘭批俄無人機闖空域 北約荷蘭助擊落、歐盟公開挺波

中央社／ 華沙10日綜合外電報導
波蘭總理圖斯克。美聯社
俄羅斯前一晚大規模空襲烏克蘭時，俄國無人機多次侵入波蘭空域，波蘭總理圖斯克今天形容這是大規模挑釁行為，北約及荷蘭稱協助波蘭擊落無人機，歐盟首長則表示力挺波蘭。

法新社報導，圖斯克（Donald Tusk）表示，俄國無人機入侵波蘭領空是針對歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）成員國「大規模的挑釁行為」。

路透社報導，圖斯克還說：「我們已準備好擊退這類挑釁行為。當前情勢嚴峻，沒有人懷疑我們必須為各種情況做好準備。」

北約發言人哈特（Allison Hart）在社群平台X寫道：「多架無人機連夜闖入波蘭領空，遭波蘭及北約防空力量攔截。北約秘書長與波蘭領導階層保持聯繫，且北約正與波蘭密切磋商中。」

荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）也在X平台寫道，荷蘭空軍前一晚以F-35戰機提供支援，「荷蘭與我們的北約盟友波蘭同心協力」。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「我們目睹波蘭昨夜發生自（俄烏）戰爭爆發以來，最嚴重的俄羅斯侵犯歐洲領空事件，種種跡象顯示這是蓄意行為而非意外。」

她在X平台寫道：「歐盟全力聲援波蘭。俄羅斯的戰爭正在升溫，而非接近尾聲。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）今天在法國史特拉斯堡（Strasbourg）告訴歐洲議會（European Parliament）議員：「就在今天，我們目睹俄羅斯出動超過10架見證者型（Shahed）無人機，魯莽且前所未見地侵犯波蘭及歐洲領空。」

她並強調：「歐洲全力聲援波蘭。」

范德賴恩也提到，歐洲必須在當前「敵意環伺」的新世界格局中，為自身的位置奮戰，做法包括肩負自身安全責任，以及掌控關鍵科技與能源。

她說：「建立在勢力之上的新世界秩序之戰正在開打。所以是的，歐洲確實必須奮戰，在眾多大國對歐洲抱持矛盾或公開敵對態度的情況下，爭取自己在世界上的位置。此刻歐洲必須自主。」

波蘭 北約 烏克蘭 俄羅斯 無人機 俄烏戰爭

相關新聞

試探北約？波蘭稱9架俄國無人機入侵空域 4架被擊落

波蘭總理圖斯克說，19架俄國無人機10日對烏克蘭展開夜間攻勢時進入波蘭領空，其中4架被波蘭與北約擊落，是俄國無人機首次在...

俄羅斯無人機侵犯領空 波蘭：已請求北約啟動第四條款

波蘭總理圖斯克今天表示，俄羅斯無人機侵犯領空後，波蘭已正式援引北大西洋公約組織的第四條款（Article 4），要求召開...

俄烏戰火延燒？俄羅斯10多架無人機進犯波蘭領空 遭波軍擊落

波蘭軍方10日清晨表示，已緊急啟動本國與北約的防空系統，擊落多架在俄羅斯攻擊烏克蘭期間多次侵犯波蘭領空的無人機。這是自俄...

川普拋震撼提議 逼俄與烏和談：籲歐對中印加徵重稅 美願比照辦理

英國金融時報引述三位知情官員報導，美國總統川普已要求歐盟對印度與中國大陸課徵最高達100%的關稅，藉此加大對俄羅斯的壓力...

德法推新制裁方案 鎖定俄能源與金融漏洞！切斷戰爭資金來源

德國與法國向歐盟成員國提交一份立場文件，建議推出新一輪對俄羅斯制裁，重點擴大打擊能源產業與金融漏洞，並將協助俄羅斯規避制...

