俄羅斯無人機侵犯領空 波蘭：已請求北約啟動第四條款

中央社／ 華沙10日綜合外電報導
波蘭總理圖斯克。歐新社
波蘭總理圖斯克。歐新社

波蘭總理圖斯克今天表示，俄羅斯無人機侵犯領空後，波蘭已正式援引北大西洋公約組織的第四條款（Article 4），要求召開緊急磋商。

「北大西洋公約」（North Atlantic Treaty）第四條明定，任何北大西洋公約組織（NATO）成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」受到威脅時，可以召集會議。

法新社報導，圖斯克（Donald Tusk）在國會指出：「我所提及的盟友磋商，目前已正式提出援引北大西洋公約第四條款的請求。」

