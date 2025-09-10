俄羅斯無人機侵犯領空 波蘭：已請求北約啟動第四條款
波蘭總理圖斯克今天表示，俄羅斯無人機侵犯領空後，波蘭已正式援引北大西洋公約組織的第四條款（Article 4），要求召開緊急磋商。
「北大西洋公約」（North Atlantic Treaty）第四條明定，任何北大西洋公約組織（NATO）成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」受到威脅時，可以召集會議。
法新社報導，圖斯克（Donald Tusk）在國會指出：「我所提及的盟友磋商，目前已正式提出援引北大西洋公約第四條款的請求。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言