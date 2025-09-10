俄無人機闖波蘭空域遭擊落 烏克蘭外長：測試西方底線
在俄羅斯大規模空襲烏克蘭之際，華沙當局緊急啟動波蘭和北大西洋公約組織（NATO）防空系統，擊落闖入波蘭空域的無人機。烏克蘭外長說，這凸顯俄國總統普丁正在試探西方底線。
路透社報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說，正與北約秘書長呂特（Mark Rutte）保持「密切聯繫」，並於今天上午緊急召開部長級會議。
波蘭軍方表示，在俄羅斯對烏克蘭西部邊境發動空襲期間，無人機多次侵入波蘭空域，當局展開行動來識別、排除這些目標，而相關軍事行動已經落幕。
軍方在聲明中指出，雷達追蹤到10多個物體，其中可能構成威脅的物體已被「消滅」，「一些侵入我國空域的無人機已被擊落。目前正在可能地點尋找遭擊落物體的位置」。
軍方呼籲民眾待在家中，並點名波德拉謝（Podlaskie）、馬佐夫舍（Mazowieckie）及盧布林（Lublin）3個地區的風險最高，還說「這是一種侵略行為，對我國公民的安全構成了實際威脅」。
波蘭首都華沙蕭邦機場（Chopin Airport）一度關閉空域數小時，隨後重新開放。機場方面表示，全天將出現航班延誤等情況。
美國有線電視新聞網（CNN）主播柯林斯（KaitlanCollins）說，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已聽取簡報。
俄羅斯國防部、美國國務院和北約皆未立即回應路透社的置評要求。
自2022年俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯無人機多次侵入與烏克蘭接壤國家的領空，包括波蘭和羅馬尼亞，但各國一直避免將其擊落。
官員指出，這類行動恐帶來實際危險，同時也希望避免加劇俄羅斯與北約之間的緊張局勢。
烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，無人機侵犯波蘭領空，凸顯俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）正在擴大戰爭版圖並試探西方底線。
西比哈在社群平台X寫道：「越是不採取強有力的回應，他（普丁）就變得越具侵略性」。「當前的軟弱回應只會讓俄羅斯更加大膽，接下來，俄羅斯的飛彈和無人機將進一步深入歐洲腹地。」
根據烏克蘭空軍資料，烏克蘭大部分地區幾乎整晚都處於空襲警報狀態，包括與波蘭接壤的西部伏林州（Volyn）和利維夫州（Lviv）。
美國共和黨籍眾議員、外交事務委員會資深成員威爾森（Joe Wilson）在X發文說，俄羅斯使用無人機攻擊北約成員國波蘭，是一種「戰爭行為」。
他敦促美國總統川普採取制裁行動，「讓俄羅斯戰爭機器破產」，還說「普丁正在北約領土考驗我們的決心」。
