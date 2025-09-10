德國將提供數千架長程無人機 助烏克蘭反擊俄羅斯

德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，德國將啟動一項新的「縱深打擊倡議」（deep-strike initiative），提供烏克蘭「數千架長程無人機」，協助基輔擊退俄羅斯的入侵。

法新社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在倫敦舉行的烏克蘭盟邦會議上表示，德國正在「擴展烏克蘭削弱俄羅斯後方戰爭機器的能力，提供有效的防禦」。

他指出，這包括加強「對烏克蘭國防工業採購長程無人機的支持」。

佩斯托瑞斯表示：「作為倡議一部分，我們正與烏克蘭企業簽訂多項合約，總金額達3億歐元（約新台幣106億元）。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今年5月在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問德國期間曾表示，柏林將協助基輔研發能打擊俄羅斯領土目標的新型長程武器。

梅爾茲當時表示，兩國國防部長將簽署一份生產長程武器系統的合作備忘錄，並指出使用上將沒有範圍限制。