快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

德國將提供數千架長程無人機 助烏克蘭反擊俄羅斯

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，德國將啟動一項新的「縱深打擊倡議」（deep-strike initiative），提供烏克蘭「數千架長程無人機」，協助基輔擊退俄羅斯的入侵。

法新社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在倫敦舉行的烏克蘭盟邦會議上表示，德國正在「擴展烏克蘭削弱俄羅斯後方戰爭機器的能力，提供有效的防禦」。

他指出，這包括加強「對烏克蘭國防工業採購長程無人機的支持」。

佩斯托瑞斯表示：「作為倡議一部分，我們正與烏克蘭企業簽訂多項合約，總金額達3億歐元（約新台幣106億元）。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今年5月在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問德國期間曾表示，柏林將協助基輔研發能打擊俄羅斯領土目標的新型長程武器。

梅爾茲當時表示，兩國國防部長將簽署一份生產長程武器系統的合作備忘錄，並指出使用上將沒有範圍限制。

德國 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

俄大規模襲烏 川普不高興但認定戰爭很快能解決

烏遭大空襲！川普擬對俄祭第2階段制裁 澤倫斯基批1事「讓普亭得逞」

澤倫斯基：烏克蘭使用武器近60%為國內生產

鴻門宴或和平曙光？普亭請澤倫斯基到莫斯科和談 稱「百分之百安全」

相關新聞

俄烏戰火延燒？俄羅斯10多架無人機進犯波蘭領空 遭波軍擊落

波蘭軍方10日清晨表示，已緊急啟動本國與北約的防空系統，擊落多架在俄羅斯攻擊烏克蘭期間多次侵犯波蘭領空的無人機。這是自俄...

川普拋震撼提議 逼俄與烏和談：籲歐對中印加徵重稅 美願比照辦理

英國金融時報引述三位知情官員報導，美國總統川普已要求歐盟對印度與中國大陸課徵最高達100%的關稅，藉此加大對俄羅斯的壓力...

德法推新制裁方案 鎖定俄能源與金融漏洞！切斷戰爭資金來源

德國與法國向歐盟成員國提交一份立場文件，建議推出新一輪對俄羅斯制裁，重點擴大打擊能源產業與金融漏洞，並將協助俄羅斯規避制...

澤倫斯基：俄羅斯襲烏東 鎖定平民攻擊釀20死

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體發文表示，俄羅斯今天對烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區發動攻擊，造成至少20人喪命

川普首度聯手歐洲制裁俄羅斯！可能懲罰措施曝光 克宮回應了

歐盟制裁特使歐蘇利文（David O'Sullivan）8日率團赴華盛頓，與美方磋商對俄羅斯實施新一輪制裁。根據歐盟研擬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。