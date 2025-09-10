俄烏戰火延燒？俄羅斯10多架無人機進犯波蘭領空 遭波軍擊落

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
波蘭軍方10日清晨表示，已緊急啟動本國與北約的防空系統，擊落多架在俄羅斯攻擊烏克蘭期間多次侵犯波蘭領空的無人機。圖為波蘭空軍F-16戰機。路透
波蘭軍方10日清晨表示，已緊急啟動本國與北約的防空系統，擊落多架在俄羅斯攻擊烏克蘭期間多次侵犯波蘭領空的無人機。這是自俄烏戰爭爆發以來，華沙首次在自家領空與俄方目標交戰，此舉也可能對歐洲構成重大挑釁。

波蘭作戰司令部在「X」發布聲明表示，因俄羅斯對烏克蘭發動襲擊，導致無人機類型的目標以前所未有的規模侵犯波蘭領空，「這是一種侵略行為，對我們公民的安全構成真正的威脅。」

根據聲明，作戰司令下令立即啟動防禦程序。波蘭與盟軍透過雷達監測十幾個目標，作戰司令對於可能構成威脅的目標下達予以消除的決定；數架侵犯領空的無人機已被擊落，目前正搜尋其墜落位置。

聲明強調，作戰司令部將持續監控局勢，波蘭及北約盟軍部隊維持全面戒備，以因應進一步行動。

目前尚不清楚有多少無人機進入波蘭領空，波蘭軍方在聲明中使用的詞彙「kilkanaście」意指11至19之間。烏克蘭媒體報導，至少有一架無人機正飛往波蘭西部城市熱舒夫（Rzeszow），但CNN無法獨立核實。

CNN報導，美國聯邦航空管理局（FAA）網站上發布的一則飛行員通知（NOTAM）顯示，「由於涉及維護國家安全的非計畫軍事行動」，華沙蕭邦機場等4座波蘭機場暫時關閉。美國國務卿魯比歐則表示，已聽取相關簡報。

波蘭總理圖斯克稍早在「X」表示，「涉及多次侵犯波蘭領空的作戰行動正在進行中，軍方已對目標使用武器。」他指出，他正與總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）及作戰指揮官保持「不間斷聯繫」，波蘭與北約的飛機據報亦緊急升空。

