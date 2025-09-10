俄烏戰火延燒？俄羅斯10多架無人機進犯波蘭領空 遭波軍擊落
波蘭軍方10日清晨表示，已緊急啟動本國與北約的防空系統，擊落多架在俄羅斯攻擊烏克蘭期間多次侵犯波蘭領空的無人機。這是自俄烏戰爭爆發以來，華沙首次在自家領空與俄方目標交戰，此舉也可能對歐洲構成重大挑釁。
波蘭作戰司令部在「X」發布聲明表示，因俄羅斯對烏克蘭發動襲擊，導致無人機類型的目標以前所未有的規模侵犯波蘭領空，「這是一種侵略行為，對我們公民的安全構成真正的威脅。」
根據聲明，作戰司令下令立即啟動防禦程序。波蘭與盟軍透過雷達監測十幾個目標，作戰司令對於可能構成威脅的目標下達予以消除的決定；數架侵犯領空的無人機已被擊落，目前正搜尋其墜落位置。
聲明強調，作戰司令部將持續監控局勢，波蘭及北約盟軍部隊維持全面戒備，以因應進一步行動。
目前尚不清楚有多少無人機進入波蘭領空，波蘭軍方在聲明中使用的詞彙「kilkanaście」意指11至19之間。烏克蘭媒體報導，至少有一架無人機正飛往波蘭西部城市熱舒夫（Rzeszow），但CNN無法獨立核實。
CNN報導，美國聯邦航空管理局（FAA）網站上發布的一則飛行員通知（NOTAM）顯示，「由於涉及維護國家安全的非計畫軍事行動」，華沙蕭邦機場等4座波蘭機場暫時關閉。美國國務卿魯比歐則表示，已聽取相關簡報。
波蘭總理圖斯克稍早在「X」表示，「涉及多次侵犯波蘭領空的作戰行動正在進行中，軍方已對目標使用武器。」他指出，他正與總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）及作戰指揮官保持「不間斷聯繫」，波蘭與北約的飛機據報亦緊急升空。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言