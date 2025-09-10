川普拋震撼提議 逼俄與烏和談：籲歐對中印加徵重稅 美願比照辦理

英國金融時報引述三位知情官員報導，美國總統川普已要求歐盟對印度與中國大陸課徵最高達100%的關稅，藉此加大對俄羅斯的壓力，迫使其走上談判桌，結束俄烏戰爭。

報導指出，川普周二打電話參與在華府召開的美歐高層官員會議，拋出這項不同尋常的要求。他告訴歐洲官員，美國願意對中印祭出大規模新關稅，但前提是歐盟必須與美方同步行動。會中，美方表態願意比照辦理歐盟對中印加徵的任何關稅。

川普的提議反映白宮對俄烏和談停滯，以及俄軍日益頻繁的空襲感到挫折。知情官員引述川普表示：「最明顯的辦法，就是大家一起加徵大幅關稅，並持續施壓，直到中國大陸停止購買俄羅斯石油。這些石油其實沒有太多其他出口去處。」

然而，此一提議具有挑戰性。因為包括匈牙利在內的多個歐盟成員過去曾否決針對俄能源的嚴厲制裁，而歐盟的任何新制裁都必須獲得全體會員國一致同意。

除關稅外，美歐官員會中也討論其他可能的手段，包括進一步制裁俄羅斯「影子船隊」油輪，限制俄國銀行、金融體系和大型石油公司。烏克蘭總理斯維里登科則呼籲盟友鎖定煉油廠、貿易商及其他協助者。

美國是否真會採取行動，最終仍取決於川普本人。他雖多次設定自我期限，但迄今迄尚未直接懲罰俄羅斯。不過，川普已因印度持續購買俄油，將其進口關稅加倍至50%。周二稍晚，川普在社群平台發文稱，美印談判仍在進行，並期盼「數周內與好友莫迪總理會談」。

歐盟方面，由制裁特使蘇利文（David O’Sullivan）率團訪美，與美方財政官員磋商聯合行動。歐盟目前正研議第19輪制裁方案的內容，但多數國家擔心針對中印採取二級制裁，會衝擊貿易。