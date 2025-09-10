葡總理訪陸 促習推動烏克蘭和平

葡萄牙總理蒙特內哥羅八日至十日訪問中國大陸，這是其去年四月上任後首次訪華，也是近十年來葡萄牙政府領導人首次訪華。蒙特內哥羅九日在北京會見大陸國家主席習近平時，敦促習近平利用中國與俄羅斯的密切關係，推動烏克蘭實現「公正持久的和平」。習近平則表達，希望葡方同中方一道，堅持中歐夥伴關係定位，推動中歐關係持續穩定健康發展。

據大陸外交部網站消息，習近平九日上午在北京人民大會堂會見蒙特內哥羅時表示，中葡透過協商妥善解決澳門問題，近年來各領域合作成果顯著，成為不同制度國家相互尊重、互利共贏的典範。

習近平說，今年是中葡建立全面策略夥伴關係廿周年，中方願與葡方加強戰略溝通，推動雙邊關係「好上加好」。習近平強調，國際局勢變亂交織，中歐更應加強溝通、增進互信、深化合作。

習近平指出，世界進入新的動盪變革期，人類又一次站在歷史的十字路口。中方願同葡方密切多邊協作，共同踐行真正的多邊主義，維護聯合國權威，維護自由貿易體制，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

根據大陸方面的通稿，蒙特內哥羅表示，葡方將繼續奉行「一個中國政策」，不會忘記中方在葡經濟困難時期給予的支持。蒙特內哥羅強調，葡方致力深化兩國友好合作，期待加強能源、金融、衛生、水利等領域交流，並樂見中方在國際事務發揮作用，願共同維護多邊主義。

另據路透報導，蒙特內哥羅還向習近平提到，「我們非常仰賴你們的貢獻，以及中國與俄羅斯保持的密切關係，以便我們盡快在烏克蘭實現公正持久的和平」。