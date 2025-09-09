快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

波蘭總統示警 普亭攻烏後已準備入侵其他國家

中央社／ 赫爾辛基9日綜合外電報導

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）今天警告，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在決定發動與烏克蘭的衝突後，已準備好入侵其他國家。

法新社報導，納夫羅茨基在赫爾辛基與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）共同舉行的記者會上表示：「我們不相信普亭懷有善意。」

波蘭及芬蘭都與俄羅斯接壤，兩國皆為北大西洋公約組織（NATO）成員，2022年莫斯科全面入侵烏克蘭後，兩國同感焦慮不安。

波蘭新科總統納夫羅茨基說，在等待長久且持久的和平過程當中，「我們認為普亭也已做好入侵其他國家的準備」。

他說：「這正是我們持續壯大武裝部隊、強化合作與盟邦關係的原因。」

納夫羅茨基表示，區域整體「安全架構」已改變，美國總統川普是唯一能夠迫使普亭展開談判的自由世界領袖。

上週川普在白宮迎接納夫羅茨基，並提議將派遣更多部隊前往波蘭。

歐洲國家正積極推動結束烏克蘭戰爭之際，史塔布近來也與川普保持定期聯繫。

史塔布說：「我們試圖解釋，普亭不能被信任，他依然在玩他一貫的拖延戰術。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也曾表達相同警告。梅爾茨昨天表示，普亭的「帝國主義計畫不會止於征服烏克蘭，反而這只是開始而已。」

普亭 波蘭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

