澤倫斯基：俄羅斯襲烏東 鎖定平民攻擊釀20死

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體發文表示，俄羅斯今天對烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區發動攻擊，造成至少20人喪命。

法新社報導，莫斯科聲稱頓內茨克為俄羅斯領土，但未完全控制這個地區。

烏克蘭表示，俄羅斯已在前線關鍵地帶集結10萬大軍，準備發動新一輪攻勢。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在貼文中說：「俄羅斯對頓內茨克地區的亞羅瓦（Yarova）農村聚落發動殘暴空襲，直接鎖定平民為攻擊對象。根據初步資訊，已有超過20人死亡。」

頓內茨克州州長則說，有21人遇難，另有20多人受傷。

根據澤倫斯基上傳的現場影片，畫面顯示一具具遺體散落地面，還有一輛小休旅車在遊樂場附近被燒毀，個人物品、文件和鞋子遍布各處。

法新社無法獨立核實烏方發布的影像畫面。

亞羅瓦距離前線約8公里，戰前人口約1900人。

澤倫斯基敦促烏克蘭盟友對此做出回應。

他說：「美國須做出回應、歐洲須做出回應，20國集團（G20）也須做出回應。」

澤倫斯基補充說：「必須採取有力行動，阻止俄羅斯帶來傷亡」。