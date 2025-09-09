快訊

德法推新制裁方案 鎖定俄能源與金融漏洞！切斷戰爭資金來源

中央社／ 柏林9日專電
俄羅斯能源部門被視為總統普亭（Vladimir Putin）最重要的軍事預算來源。美聯社
德國法國歐盟成員國提交一份立場文件，建議推出新一輪對俄羅斯制裁，重點擴大打擊能源產業與金融漏洞，並將協助俄羅斯規避制裁的國際企業納入對象，目標切斷俄國戰爭資金來源。

俄羅斯上週對烏克蘭發動戰爭以來最大規模空襲，美國總統川普7日表示，準備對莫斯科祭出進一步制裁，並強調歐盟加入對俄制裁至關重要。

德法正聯手主張歐盟加強制裁。根據德新社（dpa）取得的一份立場文件，俄羅斯能源部門被視為總統普亭（Vladimir Putin）最重要的軍事預算來源。

文件建議，將制裁目標擴大至路克石油公司（Lukoil）及其他石油服務企業，並考慮把原油價格上限機制適用於處理第三國間流通的俄羅斯精煉產品的歐洲公司。

此外，德法主張封堵俄方利用金融與物流規避制裁的管道，包括將更多俄羅斯銀行、與俄央行開發的「金融信息傳輸系統」（SPFS）有關的外國金融機構，以及中亞加密貨幣服務商納入制裁。文件指出，目前仍有約250家中小銀行參與國際交易，支撐俄羅斯戰爭資金流動。

德法還考慮將制裁範圍擴大至汽車工業、民用航空、黃金、機械製造與電機工程等與俄羅斯軍工產業相關的企業，強調最終目標是將所有為俄軍事相關部門提供資源的經濟行為者排除於歐洲市場之外。

這份德法立場文件將納入歐盟第19輪對俄制裁方案的籌備進程，預計歐盟執委會將在未來幾天提出具體法律草案，最後仍須獲得所有成員國一致同意後才能生效。

