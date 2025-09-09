川普首度聯手歐洲制裁俄羅斯！可能懲罰措施曝光 克宮回應了

歐盟制裁特使歐蘇利文（David O'Sullivan）8日率團赴華盛頓，與美方磋商對俄羅斯實施新一輪制裁。根據歐盟研擬方案，將鎖定俄羅斯影子艦隊保險服務及石油產業，這將是美國總統川普重返白宮後，歐美首次協調推動對俄措施。

俄軍6日至7日徹夜對烏克蘭發動空襲，規模是俄烏開戰以來最大，還首度襲擊烏國政府大樓。對此，川普7日表態，準備好對俄羅斯展開第2階段制裁。

路透8日報導，歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）證實，正與美方密切協調對俄羅斯的新制裁。

基輔獨立報引述彭博資訊8日報導，歐盟本月準備對俄祭出第19輪制裁，鎖定俄國銀行與能源產業。

可能納入的措施包括：限制俄羅斯「影子艦隊」、禁止保險公司為俄羅斯油輪提供再保險，並針對在第三國活動的俄羅斯石油交易商採取行動，同時對俄羅斯國家石油公司（Rosneft）、路克石油公司（Lukoil）等大型能源企業加以限制。

此外，正在研擬的方案還涵蓋：禁止出口用於俄羅斯軍工產業的物資與化學產品；對包括中國企業在內的海外供應商祭出貿易限制；對接受影子艦隊船隻的港口實施簽證管制；以及針對具有軍事應用潛力的人工智慧領域引入新規。

西方考慮實施更嚴厲制裁之際，克里姆林宮8日強調額外經濟施壓「絕對沒用」，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「沒有任何制裁能迫使俄羅斯改變總統普亭反覆闡明的立場。」