快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:17步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

俄大規模襲烏 川普不高興但認定戰爭很快能解決

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

俄羅斯烏克蘭發動迄今最大規模空襲釀4死，並引燃基輔政府大樓。烏國總統澤倫斯基呼籲美國帶頭強烈回應；美國總統川普則表示對局勢「不高興」但有信心戰爭很快將獲解決。

綜合法新社和路透社報導，川普在被問及俄羅斯這波攻勢時告訴媒體：「我不高興，對整個情勢都不高興。」他補充說：「我並不樂見那裡發生的事。」

川普並透露，歐洲多國領袖將於8日或9日分別訪問美國，商討如何解決俄烏戰爭。然而，他並未具體說明是哪些領袖，白宮方面也尚未就細節做出回應。

他還說預計將於近期與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）通話。

根據烏克蘭空軍的數據，6日深夜至7日凌晨期間，俄對烏發動了至少810架無人機和13枚飛彈，創下新高紀錄。

儘管對俄烏戰爭目前局勢「不高興」，川普仍強調，有信心這場戰爭很快就會獲得解決。

川普說：「俄烏情勢，我們會讓它有個結果的。」

另一方面，烏國總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天表示，他期待美國作出強烈回應。

澤倫斯基在夜間談話中表示：「重要的是夥伴國家能對今天這場攻擊做出全面性回應。我們期待美國能做出強有力的回應，這正是現階段最迫切需要的。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美網／川普到場安檢大塞車 球迷罵翻賽事延遲開賽

川普首席經濟顧問：聯準會須「完全」免於政治干擾

美逮300韓工！川普喊「美國人要自己做電池」是否影響美韓關係這樣回

川普第N次最後警告哈瑪斯放人 稱以色列同意停火但未獲證實

相關新聞

烏遭大空襲！川普擬對俄祭第2階段制裁 澤倫斯基批1事「讓普亭得逞」

俄羅斯7日徹夜空襲烏克蘭，創下俄烏開戰以來最大規模空襲。美國總統川普當日表態，已經準備好對俄羅斯祭出第二階段制裁。另一方...

俄810架無人機空襲烏至少3死 烏政府大樓首遇襲

美國ＣＮＮ報導，俄羅斯七日徹夜空襲烏克蘭，共發射八百一十架無人機、四枚彈道飛彈和九枚巡弋飛彈，是俄烏開戰以來最大規模空襲...

遇開戰以來規模最大攻擊！烏克蘭政府機關大樓遇襲 俄國防部：攻擊軍事目標

在烏克蘭首都基輔的中央政府機關大樓遇襲後，俄羅斯國防部今天表示，俄軍運用飛機、無人機、飛彈及砲彈，空襲烏克蘭的軍工廠、烏...

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

美國CNN報導，俄羅斯7日徹夜對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，共發射810架無人機、四枚彈道飛彈和九枚巡弋飛彈空襲烏克...

俄羅斯空襲基輔釀3死 政府機關大樓起火

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏國首都基輔發動攻擊，造成包括1名嬰兒在內共3人死亡，另有18人受傷。基輔市內也有多棟建...

背後有靠山？普亭警告西方「別想派兵到烏」 BBC揭態度強硬3大原因

英國廣播公司（BBC）記者羅森柏格6日指出，由於俄國軍隊在烏克蘭戰場握有主動權，加上與中國大陸、印度、及北韓的外交成功，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。