俄大規模襲烏 川普不高興但認定戰爭很快能解決

俄羅斯對烏克蘭發動迄今最大規模空襲釀4死，並引燃基輔政府大樓。烏國總統澤倫斯基呼籲美國帶頭強烈回應；美國總統川普則表示對局勢「不高興」但有信心戰爭很快將獲解決。

綜合法新社和路透社報導，川普在被問及俄羅斯這波攻勢時告訴媒體：「我不高興，對整個情勢都不高興。」他補充說：「我並不樂見那裡發生的事。」

川普並透露，歐洲多國領袖將於8日或9日分別訪問美國，商討如何解決俄烏戰爭。然而，他並未具體說明是哪些領袖，白宮方面也尚未就細節做出回應。

他還說預計將於近期與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）通話。

根據烏克蘭空軍的數據，6日深夜至7日凌晨期間，俄對烏發動了至少810架無人機和13枚飛彈，創下新高紀錄。

儘管對俄烏戰爭目前局勢「不高興」，川普仍強調，有信心這場戰爭很快就會獲得解決。

川普說：「俄烏情勢，我們會讓它有個結果的。」

另一方面，烏國總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天表示，他期待美國作出強烈回應。

澤倫斯基在夜間談話中表示：「重要的是夥伴國家能對今天這場攻擊做出全面性回應。我們期待美國能做出強有力的回應，這正是現階段最迫切需要的。」