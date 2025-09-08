聽新聞
烏遭大空襲！川普擬對俄祭第2階段制裁 澤倫斯基批1事「讓普亭得逞」
俄羅斯7日徹夜空襲烏克蘭，創下俄烏開戰以來最大規模空襲。美國總統川普當日表態，已經準備好對俄羅斯祭出第二階段制裁。另一方面，澤倫斯基日前受訪，暗批川普「讓普亭得逞」。
俄軍7日對烏克蘭發射810架無人機、4枚彈道飛彈和9枚巡弋飛彈，並首度襲擊烏國政府大樓。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普7日於紐約出席美網公開賽，被問及是否準備對俄羅斯展開第二階段制裁，川普正面回覆：「沒錯。」
另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基5日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）節目This Week訪問於7日播出，他談及美俄領袖在阿拉斯加會談表示，「很遺憾烏克蘭沒有參與，我認為川普給了普亭想要的，普亭一直非常想見到川普，美國的總統，很遺憾普亭得逞」。
澤倫斯基也強調，應該加大對普亭的施壓力道，尤其需要美國的壓力。
對於烏俄談判，澤倫斯基提到普亭開出會談條件是在「和美國玩遊戲」，要求澤倫斯基到莫斯科是「拖延會面」。
不過澤倫斯基並未排除雙邊或三邊會晤可能性，前提是不能在俄羅斯領土。
至於烏克蘭長久以來要求美國和歐洲盟友在戰後提供安全保證，澤倫斯基表示：「烏克蘭的任何安全保證只能以我們的軍隊為基礎。」
