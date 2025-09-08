俄810架無人機空襲烏至少3死 烏政府大樓首遇襲

美國ＣＮＮ報導，俄羅斯七日徹夜空襲烏克蘭，共發射八百一十架無人機、四枚彈道飛彈和九枚巡弋飛彈，是俄烏開戰以來最大規模空襲，並首次襲擊烏國政府大樓。

烏克蘭首都基輔空襲警報七日持續了十一小時，多棟住宅大樓遭無人機襲擊，造成至少一名嬰兒等三人死亡，至少廿人受傷。

烏克蘭空軍表示，大多數無人機被防空系統擊落，但仍有五十四架無人機和九枚飛彈擊中烏克蘭各地目標。

烏克蘭防空部隊七日在基輔擊落一枚俄軍飛彈。路透

烏克蘭總統澤倫斯基稱這次襲擊「卑鄙無恥」，並表示「真正的外交對話早就該展開，現在發生這樣的殺戮是蓄意犯罪，延長戰爭。世界可以讓克里姆林宮的罪犯停止殺戮，我們需要的只是政治意願」。

烏克蘭總理尤莉亞．思維里登科稱這是一場「大規模空襲」，她表示，聶伯城、克列緬丘格、敖德薩以及基輔等烏克蘭各城市均遭空襲。

思維里登科說，基輔的總理辦公室和一些政府部會所在大樓也遭襲擊。她表示：「政府大樓、其屋頂和高樓層首次因敵軍攻擊受損。救難人員撲滅了火勢，我很感謝他們的努力。」

ＣＮＮ指出，遇襲政府大樓位於基輔的政府大樓區，緊鄰國會且接近總統辦公室。

除了政府大樓遇襲，還有多棟住宅大樓遭無人機破壞。基輔軍事管理局局長特卡欽科表示，救難隊員在基輔西部斯維亞托申斯基區一棟大樓廢墟發現罹難嬰兒遺體。基輔市長克里契科表示，罹難嬰兒年僅一歲，還有一名年輕女子喪生。

現場畫面顯示，多棟大樓側面被炸出大洞，消防人員正在現場執勤。

路透報導，波蘭軍方說，由於俄軍空襲鄰近波蘭邊境的烏克蘭西部地區，波蘭和盟軍戰機七日上午升空確保波蘭領空安全。

波蘭作戰司令部在社群媒體Ｘ貼文表示：「波蘭和盟軍戰機正在我們的領空內作業，地面防空系統和雷達偵察系統已進入最高戒備狀態。」

俄羅斯國防部稱，這次襲擊目標是烏克蘭軍事工業複合體和交通基礎設施相關地點，包括武器和軍事裝備倉庫、軍用機場以及遠程無人機的儲存和發射場所。

歐盟執委會主席范德賴恩、法國總統馬克宏等歐洲領袖相繼譴責俄國。