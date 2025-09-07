烏軍指揮官：無人機襲擊重創俄國友誼輸油管

快訊

中央社／ 基輔7日綜合外電報導

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）今天在Telegram上表示，烏軍攻擊俄羅斯布揚斯克州 （Bryansk）境內的友誼（Druzhba，前譯「德魯茲巴」）輸油管，造成管線嚴重火災損害。

路透社無法獨立證實相關說法，俄方則暫未立即回應。

這條過境管線將俄羅斯石油輸送至匈牙利與斯洛伐克，儘管其他歐盟國家自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後停止採購俄羅斯能源，匈牙利與斯洛伐克仍持續購買。

匈牙利石油及天然氣公司MOL發言人表示，該國的原油輸入依然按計畫進行。斯洛伐克油管營運商Transpetrol發言人未立即回覆置評請求。

基輔方面稱，針對俄國能源目標的打擊，是對莫斯科持續攻擊烏克蘭的報復，目的是削弱俄方整體作戰能力。

近期幾週，烏克蘭對這條從俄羅斯經烏克蘭延伸至斯洛伐克的管線的攻擊，已多次擾亂油料運輸。

友誼輸油管建於1960年代，是蘇聯時期重要的能源出口管道，也是歐洲最大的輸油管之一，取名友誼是象徵「蘇聯與東歐國家友誼合作」。

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

美國CNN報導，俄羅斯7日徹夜對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，共發射810架無人機、四枚彈道飛彈和九枚巡弋飛彈空襲烏克...

俄羅斯空襲基輔釀3死 政府機關大樓起火

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏國首都基輔發動攻擊，造成包括1名嬰兒在內共3人死亡，另有18人受傷。基輔市內也有多棟建...

遇開戰以來規模最大攻擊！烏克蘭政府機關大樓遇襲 俄國防部：攻擊軍事目標

在烏克蘭首都基輔的中央政府機關大樓遇襲後，俄羅斯國防部今天表示，俄軍運用飛機、無人機、飛彈及砲彈，空襲烏克蘭的軍工廠、烏...

背後有靠山？普亭警告西方「別想派兵到烏」 BBC揭態度強硬3大原因

英國廣播公司（BBC）記者羅森柏格6日指出，由於俄國軍隊在烏克蘭戰場握有主動權，加上與中國大陸、印度、及北韓的外交成功，...

普亭會晤習近平後 俄被制裁天然氣計畫油輪停靠陸港口

根據船舶追蹤數據顯示，又一艘運載俄羅斯受西方制裁的北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）計畫液化天然氣油輪停靠中...

馬克宏：26國承諾戰後派兵駐烏 外媒質疑不夠力

由英法主導的軍援烏克蘭「志願者聯盟」四日在法國巴黎開會，法國總統馬克宏當天說，烏克蘭廿六個盟友承諾，一旦俄烏戰爭結束，將...

