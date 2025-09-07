烏軍指揮官：無人機襲擊重創俄國友誼輸油管

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）今天在Telegram上表示，烏軍攻擊俄羅斯布揚斯克州 （Bryansk）境內的友誼（Druzhba，前譯「德魯茲巴」）輸油管，造成管線嚴重火災損害。

路透社無法獨立證實相關說法，俄方則暫未立即回應。

這條過境管線將俄羅斯石油輸送至匈牙利與斯洛伐克，儘管其他歐盟國家自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後停止採購俄羅斯能源，匈牙利與斯洛伐克仍持續購買。

匈牙利石油及天然氣公司MOL發言人表示，該國的原油輸入依然按計畫進行。斯洛伐克油管營運商Transpetrol發言人未立即回覆置評請求。

基輔方面稱，針對俄國能源目標的打擊，是對莫斯科持續攻擊烏克蘭的報復，目的是削弱俄方整體作戰能力。

近期幾週，烏克蘭對這條從俄羅斯經烏克蘭延伸至斯洛伐克的管線的攻擊，已多次擾亂油料運輸。

友誼輸油管建於1960年代，是蘇聯時期重要的能源出口管道，也是歐洲最大的輸油管之一，取名友誼是象徵「蘇聯與東歐國家友誼合作」。