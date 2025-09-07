聽新聞
遇開戰以來規模最大攻擊！烏克蘭政府機關大樓遇襲 俄國防部：攻擊軍事目標
在烏克蘭首都基輔的中央政府機關大樓遇襲後，俄羅斯國防部今天表示，俄軍運用飛機、無人機、飛彈及砲彈，空襲烏克蘭的軍工廠、烏軍使用的交通基礎設施、機場及彈藥庫。
路透社報導，烏克蘭官員指出，俄軍這波開戰以來規模最大的夜間空襲，導致中央政府機關主樓起火，並造成3人死亡。
俄羅斯國防部發布聲明表示：「作戰戰術飛機、無人飛行載具、飛彈部隊及砲兵…已毀損烏克蘭軍事工業複合體，以及有利烏軍的交通基礎設施等目標。」
俄國國防部也說，俄軍打擊無人機工廠、長程無人機儲放與發射設施、彈藥庫、機場、雷達站，以及烏克蘭官兵和外籍傭兵的集結地。
俄國國防部同時宣稱，俄軍已控制烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的霍羅舍村（Khoroshe）。
俄國國防部另提到，俄國防空部隊擊落3枚導引航空炸彈、3枚高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）火箭，以及210架無人機。
路透社無法獨立查證戰場相關消息。
