快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

遇開戰以來規模最大攻擊！烏克蘭政府機關大樓遇襲 俄國防部：攻擊軍事目標

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
圖為9月7日，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，烏克蘭政府大樓在夜間遭到襲擊後發生火災。法新社
圖為9月7日，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，烏克蘭政府大樓在夜間遭到襲擊後發生火災。法新社

烏克蘭首都基輔的中央政府機關大樓遇襲後，俄羅斯國防部今天表示，俄軍運用飛機、無人機、飛彈及砲彈，空襲烏克蘭的軍工廠、烏軍使用的交通基礎設施、機場及彈藥庫。

路透社報導，烏克蘭官員指出，俄軍這波開戰以來規模最大的夜間空襲，導致中央政府機關主樓起火，並造成3人死亡。

俄羅斯國防部發布聲明表示：「作戰戰術飛機、無人飛行載具、飛彈部隊及砲兵…已毀損烏克蘭軍事工業複合體，以及有利烏軍的交通基礎設施等目標。」

俄國國防部也說，俄軍打擊無人機工廠、長程無人機儲放與發射設施、彈藥庫、機場、雷達站，以及烏克蘭官兵和外籍傭兵的集結地。

俄國國防部同時宣稱，俄軍已控制烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的霍羅舍村（Khoroshe）。

俄國國防部另提到，俄國防空部隊擊落3枚導引航空炸彈、3枚高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）火箭，以及210架無人機。

路透社無法獨立查證戰場相關消息。

俄軍 飛彈 空襲 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄羅斯空襲基輔釀3死 政府機關大樓起火

雪梨發生大白鯊攻擊致死事件 無人機海灘上空尋蹤

國防商機成產業新藍海 台廠布局無人機無人船大餅

苗栗縣警察局異地重建 拚4年後20科室300人集中辦公

相關新聞

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

美國CNN報導，俄羅斯7日徹夜對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，共發射810架無人機、四枚彈道飛彈和九枚巡弋飛彈空襲烏克...

俄羅斯空襲基輔釀3死 政府機關大樓起火

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏國首都基輔發動攻擊，造成包括1名嬰兒在內共3人死亡，另有18人受傷。基輔市內也有多棟建...

遇開戰以來規模最大攻擊！烏克蘭政府機關大樓遇襲 俄國防部：攻擊軍事目標

在烏克蘭首都基輔的中央政府機關大樓遇襲後，俄羅斯國防部今天表示，俄軍運用飛機、無人機、飛彈及砲彈，空襲烏克蘭的軍工廠、烏...

背後有靠山？普亭警告西方「別想派兵到烏」 BBC揭態度強硬3大原因

英國廣播公司（BBC）記者羅森柏格6日指出，由於俄國軍隊在烏克蘭戰場握有主動權，加上與中國大陸、印度、及北韓的外交成功，...

普亭會晤習近平後 俄被制裁天然氣計畫油輪停靠陸港口

根據船舶追蹤數據顯示，又一艘運載俄羅斯受西方制裁的北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）計畫液化天然氣油輪停靠中...

馬克宏：26國承諾戰後派兵駐烏 外媒質疑不夠力

由英法主導的軍援烏克蘭「志願者聯盟」四日在法國巴黎開會，法國總統馬克宏當天說，烏克蘭廿六個盟友承諾，一旦俄烏戰爭結束，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。