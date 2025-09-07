警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

美國CNN報導，俄羅斯7日徹夜對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，共發射810架無人機、四枚彈道飛彈和九枚巡弋飛彈空襲烏克蘭，並首次襲擊烏國政府大樓。

烏克蘭首都基輔空襲警報持續了11小時，多棟住宅大樓遭無人機襲擊，造成至少一名嬰兒等三人死亡，至少18人受傷。

烏克蘭空軍表示，大多數無人機被防空系統擊落，但仍有54架無人機和九枚飛彈擊中烏克蘭各地目標。

烏克蘭總理尤莉亞．思維里登科（Yulia Svyrydenko）稱這是場「大規模空襲」，她表示，克利福洛（Kryvyi Rih）、聶伯城、克列緬丘格（Kremenchuk）、敖德薩，以及基輔均遭空襲。

思維里登科說，基輔的總理辦公室和一些政府部會所在大樓也遭襲擊。她表示：「政府大樓、其屋頂和高樓層首次因敵軍攻擊受損。救難人員撲滅了火勢。我很感謝他們的努力。」

CNN指出，遇襲政府大樓位於基輔的政府大樓區，緊鄰國會且接近總統辦公室。

除了政府大樓遇襲，還有多棟住宅大樓遭無人機破壞。基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，救難隊員在基輔西部斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）一棟大樓廢墟發現罹難嬰兒遺體。基輔市長克里契科表示，罹難嬰兒年僅一歲，還有一名年輕女子喪生。

烏克蘭國家緊急服務 （SES）表示，這次空襲造成至少18人受傷。該機構發布的影像顯示，多棟大樓側面被炸出大洞，消防人員正在現場執勤。

路透報導，波蘭軍方表示，由於俄軍空襲鄰近波蘭邊境的烏克蘭西部地區，波蘭和盟軍戰機7日上午升空確保波蘭領空安全。

波蘭作戰司令部在社群媒體X貼文表示：「波蘭和盟軍戰機正在我們的領空內作業，地面防空系統和雷達偵察系統已進入最高戒備狀態。」