俄羅斯空襲基輔釀3死 政府機關大樓起火

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
烏克蘭官員7日表示，俄羅斯連夜對烏國首都基輔發動攻擊，造成包括1名嬰兒在內共3人死亡，另有18人受傷。圖為烏克蘭民眾在基輔觀看被俄羅斯空襲摧毀的房屋。 美聯社
烏克蘭官員7日表示，俄羅斯連夜對烏國首都基輔發動攻擊，造成包括1名嬰兒在內共3人死亡，另有18人受傷。圖為烏克蘭民眾在基輔觀看被俄羅斯空襲摧毀的房屋。 美聯社

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏國首都基輔發動攻擊，造成包括1名嬰兒在內共3人死亡，另有18人受傷。基輔市內也有多棟建築因空襲起火，其中包括政府機關大樓。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，攻擊行動先由無人機密集轟炸展開，隨後又有飛彈攻擊。

路透社記者目睹市內佩切爾斯基區（Pecherskyi）大樓竄起濃煙。

克里契科在通訊軟體Telegram上表示，無人機攻擊造成嬰兒與1名年輕女性罹難，另有包括1名孕婦在內的5名傷者送醫。

基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）在Telegram上表示，俄羅斯「蓄意且故意地打擊平民目標」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

