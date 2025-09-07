聽新聞
俄羅斯空襲基輔釀3死 政府機關大樓起火
烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對烏國首都基輔發動攻擊，造成包括1名嬰兒在內共3人死亡，另有18人受傷。基輔市內也有多棟建築因空襲起火，其中包括政府機關大樓。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，攻擊行動先由無人機密集轟炸展開，隨後又有飛彈攻擊。
路透社記者目睹市內佩切爾斯基區（Pecherskyi）大樓竄起濃煙。
克里契科在通訊軟體Telegram上表示，無人機攻擊造成嬰兒與1名年輕女性罹難，另有包括1名孕婦在內的5名傷者送醫。
基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）在Telegram上表示，俄羅斯「蓄意且故意地打擊平民目標」。
