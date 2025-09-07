烏克蘭辦首場軍人龍舟賽 助退伍傷兵重燃團隊精神

彩繪鮮明的龍舟、鼓聲震天的節奏、蓄勢待發的隊伍，這些畫面並非來自亞洲，而是烏克蘭首都基輔。來自全國的現役與退伍軍人、包括因戰受傷的參賽者，齊聚聶伯河畔，參加當地首場軍人龍舟賽，透過競技運動重拾團隊精神，有助重返平民生活。

比賽在基輔左岸一處水上活動中心舉行，由關注退伍軍人的非營利組織「Military Sport」與「小艦隊」（Mala Flotylyia）主辦，吸引20支來自軍隊與志願組織的隊伍報名，每隊由10名槳手與1名鼓手組成，完成200公尺賽程。

主辦方表示，活動歡迎不同背景與程度的參賽者，許多隊伍一周前才開始訓練，也有選手是當天首次划槳，但無損現場熱烈氣氛。觀眾區擠滿親友團，歡呼聲與鼓聲交織。

其中幾位參賽者是在戰爭中受傷退伍的軍人。弗拉迪斯拉夫‧特爾諾波爾（Vladyslav Ternopol）在烏東波克羅夫斯克（Pokrovsk）的夜間任務中，遭遇地雷與無人機攻擊，左腿截肢、右腳受傷，三周前才裝上義肢，目前仍在學習使用拐杖走路。

特爾諾波爾接受中央社訪問時表示，參加龍舟比賽是為了訓練自己的身心協調，「你需要與整隊人行動一致，相同速度，相同力度。只要有一邊不對等，或是有一人稍微不協調，全船都會慢下來，所以團隊合作非常關鍵。」

他笑稱，雖然原本只是抱著「參與就好」的心態參賽，但團隊在賽前五天每天訓練，最後也激發了他的鬥志。

另一名參賽者魯卡維齊亞‧瑟爾希約維奇（Rukavytsia Serhiiovych），剛從前線返回休息。他曾因砲擊多次受傷，體內仍有碎片。他表示，龍舟競賽提供熟悉的集體氛圍，有助於脫離前線後的心理適應。「我不習慣孤獨，這讓我有點焦慮。我想補充像龍舟這樣的競賽，對我們很有用，它推動你向前走。」

主辦單位指出，龍舟是體驗團結精神的國際運動，希望透過此活動協助軍人重建自信、加速重返社會，也邀請民眾參與，展現對軍人的支持。

「Military Sport」發言人安娜斯塔西婭（Anastasiia） 表示，她首次接觸龍舟是在美國的國際龍舟比賽，看到參賽者不分男女老幼，觸發她把構想帶到烏克蘭。

她說醫院只能協助早期治療，往後只能靠運動來持續復健，而龍舟的團隊合作，有助讓退伍軍人打開心扉。「當他們找到團體運動中的『家人』時，就是對他們最好的良藥。」

隨著戰爭邁入三年半，退伍軍人數快速增加。根據烏克蘭退伍軍人事務部（Ministry of Veterans' Affairs）資料，烏克蘭退伍軍人由2022年的120萬人，預估至2025年底將增至500萬人，占全國人口約10%。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年2月公布，自戰爭爆發以來，已有近39萬軍人受傷、4萬5000人陣亡。外界估計實際數字恐更高。

為因應龐大的退伍需求，政府2025年度預算編列105億烏克蘭幣「荷林夫納」（hryvnia，約新台幣77億元）支援退伍軍人政策，包括29億用於職涯重建、17億提供身心復健、49億則補助退伍軍人與陣亡軍人家屬的住房與福利。