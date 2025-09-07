澤倫斯基：烏克蘭使用武器近60%為國內生產

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭軍隊使用的武器中，有將近60%為國內生產，這個比例已經超出他2個月前設定的目標。

路透社報導，澤倫斯基在晚間談話中表示：「在這場戰爭期間，烏克蘭已經達到一個程度，我們擁有的武器、我們士兵手中的武器，有將近60%是烏克蘭製造。」

他說：「這些武器相當強大，具備許多先進功能。」

澤倫斯基和其他官員長期以來一直強調，提升國內武器產量是確保烏克蘭未來防衛能力的關鍵要素。

烏克蘭一直專注於無人機的生產，並提供防空系統，以反制俄羅斯對烏克蘭城市的密集無人機與飛彈攻擊。

官員們也強調，發展攔截無人機是對抗俄羅斯空中攻擊一種有效且經濟的方式。