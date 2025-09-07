澤倫斯基：烏克蘭使用武器近60%為國內生產
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭軍隊使用的武器中，有將近60%為國內生產，這個比例已經超出他2個月前設定的目標。
路透社報導，澤倫斯基在晚間談話中表示：「在這場戰爭期間，烏克蘭已經達到一個程度，我們擁有的武器、我們士兵手中的武器，有將近60%是烏克蘭製造。」
他說：「這些武器相當強大，具備許多先進功能。」
澤倫斯基和其他官員長期以來一直強調，提升國內武器產量是確保烏克蘭未來防衛能力的關鍵要素。
烏克蘭一直專注於無人機的生產，並提供防空系統，以反制俄羅斯對烏克蘭城市的密集無人機與飛彈攻擊。
官員們也強調，發展攔截無人機是對抗俄羅斯空中攻擊一種有效且經濟的方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言