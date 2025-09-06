普亭會晤習近平後 俄被制裁天然氣計畫油輪停靠陸港口

快訊

中央社／ 香港6日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）3日出席中國國家主席習近平（右）在天安門廣場舉行的抗戰勝利80周年閱兵。圖／美聯社
根據船舶追蹤數據顯示，又一艘運載俄羅斯受西方制裁的北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）計畫液化天然氣油輪停靠中國港口。幾天前，俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平北京會面。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤數據顯示，俄羅斯Voskhod LNG油輪目前「錨泊」於中國南方廣西壯族自治區的鐵山港液化天然氣接收站。

這是受制裁的北極液化天然氣2號計畫運抵中國的第2批貨物。先前，受到制裁的Arctic Mulan油輪在8月底停靠於中國北海液化天然氣接收站，這是北極液化天然氣2號計畫啟動以來，首次運抵終端用戶的貨品。

位於西伯利亞北部的北極液化天然氣計畫於2023年12月開始生產，但由於缺乏冰級運輸船舶以及因俄烏衝突而受到西方制裁，導致天然氣貨運進度落後原定時程。

這批貨物是在普亭前往中國出席上海合作組織峰會，以及參加紀念第二次世界大戰結束的閱兵典禮後數天運抵的。

普亭 北極 北京 烏克蘭 俄羅斯 習近平 俄烏戰爭

