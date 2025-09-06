馬克宏：26國承諾戰後派兵駐烏 外媒質疑不夠力

由英法主導的軍援烏克蘭「志願者聯盟」四日在法國巴黎開會，法國總統馬克宏當天說，烏克蘭廿六個盟友承諾，一旦俄烏戰爭結束，將向飽受戰火蹂躪的烏克蘭派「保障部隊」。一眾歐洲領導人也在會後與美國總統川普通話，川普提到必須向俄羅斯及中國大陸施加經濟壓力。

川普四日還表示，很快會和俄國總統普亭通話。克里姆林宮發言人佩斯科夫五日對此說，若有必要，就能盡快安排雙普通話。

該聯盟由卅五個支持烏克蘭的國家組成，除了多個歐洲國家，還有加拿大、澳洲及日本等國。馬克宏說，其中廿六國承諾向烏克蘭派兵，在陸海空維持軍事部署，以便在達成停火或和平協議後協助保障烏克蘭安全。但英國廣播公司（ＢＢＣ）報導說，這支約兩萬人的部隊仍不足以維持戰後和平。

馬克宏在和烏克蘭總統澤倫斯基共同召開的記者會說，這支保障部隊無意、目標也並非與俄國開戰，而是阻止任何新的重大侵略行為，並讓這廿六國明確參與保障烏克蘭長期安全的行動中。然而義大利總理梅洛尼四日則在會後重申，不會派兵到烏克蘭；德國則說，將在對烏安全保證的框架更明確後再做決定。

儘管美國參與的具體細節尚不清楚，但馬克宏和澤倫斯基都說，美國已表達願參與該計畫。澤倫斯基也表達感謝，不過尚無法詳述美方參與的具體形式。馬克宏說，美國「毫無疑問」準備好參與其中，會在幾天內提出較清楚的行動內容。

普亭五日對此提醒，若俄烏達成和平協議，「那我完全不認為，他們（志願者聯盟）在烏境有任何意義」，而基輔和西方國家間更密切的軍事關係就是俄烏衝突的源頭之一。

四日馬克宏、澤倫斯基及其他歐洲領袖還與美國中東特使威科夫會談，討論如何在俄烏戰後確保對烏克蘭長期的軍事支援和美國後續支持，澤倫斯基與威科夫舉行閉門會談。

前述歐洲領袖在會談後與川普通話，英國首相施凱爾辦公室強調，志願者聯盟在川普的支持下做出承諾，如今必須更進一步施壓普亭，以確保這場戰爭盡快結束。

芬蘭總統史塔布說，川普在該通話中強調對俄國施加經濟壓力的必要性，並說歐洲必須停止購買俄國石油和天然氣。匈牙利及斯洛伐克目前仍持續向俄國購買石油。

一位白宮官員提到，川普在該通話中聲稱，歐盟一年的能源進口就讓俄國進帳十一億歐元，且歐洲領袖必須向中國施加經濟壓力，因為中國買俄國石油等商品，間接資助俄國。