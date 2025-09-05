澤倫斯基談戰後安全保障 估數千西方兵力參與

快訊

中央社／ 烏日霍羅德5日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，在與俄羅斯達成結束戰爭的和平協議後，西方國家可能部署「數千名」部隊作為烏克蘭戰後安全保障的一部分。

他在烏克蘭西部與歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）共同舉行的記者會上表示：「人數絕對不會是個位數，而是數以千計。這是事實，但現在談這個問題還有點早。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在一場集合烏克蘭盟友的峰會後表示，已有26個國家承諾將為烏克蘭提供戰後安全保障，內容包括建立一支陸海空國際部隊。

不過，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）斷然拒絕西方國家為基輔提供安全保障的想法。

他向俄羅斯國家通訊社「俄羅斯新聞社」（RiaNovosti）表示：「外國，尤其是歐洲和美國的軍隊能為烏克蘭提供並保障安全嗎？絕對不可能，他們做不到。這種對烏克蘭的安全保障，俄羅斯是無法接受的。」

