鴻門宴或和平曙光？普亭請澤倫斯基到莫斯科和談 稱「百分之百安全」

俄羅斯總統普亭5日在海參崴舉行的經濟論壇發表談話時，談及烏克蘭戰爭，並請烏克蘭總統澤倫斯基去莫斯科進行和平會談，並聲稱會保證澤倫斯基的安全。

天空新聞報導，普亭指出烏克蘭方面希望並提出會面，「我說：『我準備好了，請，來吧，我們一定會提供工作條件和安全。』」

普亭聲稱這是「百分之百的保證」，也認為在中立第三國舉行會議是一個「過分要求」。強調「會議的最佳地點是俄羅斯聯邦首都莫斯科」。

由英法主導的軍援烏克蘭「志願聯盟」4日在巴黎舉行會議，法國總統馬克宏表示，烏克蘭的26個盟友承諾，一旦烏俄戰爭結束，他們將向飽受戰火蹂躪的烏克蘭派遣「保證部隊」。但普亭警告，任何外國軍隊若出現在烏克蘭，都將被視為合法打擊目標。

他表示：「如果任何部隊出現在那裡，尤其是當前軍事行動期間，我們將視其為合法摧毀目標。」並表示，如果烏克蘭實現和平，就沒有派兵的理由，並聲稱自己將遵守任何結束戰爭的協議。