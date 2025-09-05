中國大陸稱沒有向俄烏供武 願與國際續推動政治解決

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽4日在聯合國大會上表示，中國沒有向俄烏戰爭任何一方提供武器。中方與俄、烏雙方及有關各方都保持接觸溝通，願與國際社會一起繼續為推動「危機」早日政治解決發揮建設性作用。

據中國常駐聯合國代表團官網發布的消息，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽在第79屆聯大審議烏克蘭議題，作上述表示。

耿爽稱，當前烏克蘭議題進入談判解決的關鍵階段，各重要利益攸關方舉行一系列接觸和談判。中方對這些進展表示歡迎，並支持一切通向和平的努力，希望國際社會抓住積極勢頭，推動危機早日實現政治解決。

耿爽稱，3年多來，中國以「四個應該」為根本遵循，為促談努力，「我們沒有向衝突任何一方提供武器，始終嚴格管控軍民兩用物項出口」。

耿爽表示，中方與俄、烏雙方以及有關各方都保持接觸溝通，派出特使展開穿梭外交，並與巴西等全球南方國家攜手發起成立「烏克蘭危機」和平之友小組，匯聚和平共識，推動和平努力。中方願與國際社會一起，繼續為推動「危機」早日政治解決發揮建設性作用。

耿爽並提出4項要點。他表示，共同努力引導和談進程，中方呼籲衝突當事方保持和談勢頭，爭取早日達成一份公平、持久、有約束力的和平協議；共同努力推動局勢降溫，中方呼籲有關各方遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，衝突當事方在任何情況下都要避免攻擊平民，避免使用大規模殺傷性武器，避免攻擊核電廠等關鍵基礎設施。

耿爽稱，第三為共同努力管控外溢影響，中方呼籲國際社會就糧食、能源、金融、貿易以及保護關鍵基礎設施等問題加強合作；四是共同努力構建歐洲安全架構，中方呼籲各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，努力尋找各方均可接受的安全保障方案。

耿爽表示，中國在烏克蘭議題上的立場客觀公正、一以貫之，就是勸和促談、政治解決。中國國家主席習近平在戰爭爆發開始提出「四個應該」，即各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。