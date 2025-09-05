巴黎峰會落幕後 川普：將很快和蒲亭通話

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普昨天表示，他稍早已與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲各國領袖通電話，不久後將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）談話。

法新社報導，川普在白宮與美國科技界知名人士共進晚餐，回應記者詢問是否近期會與蒲亭通話時，他說：「我會的，沒錯。」

川普在巴黎峰會後與歐洲領袖通話，這場峰會目的是敲定烏克蘭停火時的安全保障措施。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（DmitryPeskov）今天表示，若有需要，「可以迅速安排」與川普的會談，但他斷然拒絕西方國家為基輔提供安全保障的想法。

培斯科夫向俄羅斯國家通訊社「俄羅斯新聞社」（Ria Novosti）表示：「外國，尤其是歐洲和美國的軍隊能為烏克蘭提供並保障安全嗎？絕對不可能，他們做不到。這種對烏克蘭的安全保障，俄羅斯是無法接受的。」

在巴黎峰會結束後，各國領袖昨天宣布，20多個國家已承諾在達成和平協議後，在烏克蘭境內部署「保障部隊」（reassurance），旨在嚇阻莫斯科再次攻擊其鄰國。

然而，人們對蒲亭並無意結束衝突的擔憂日益加劇，本週他訪問北京時表示，若無法達成和平協議，俄羅斯將繼續在烏克蘭作戰，這番話引發高度警戒。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

呂特喊話普亭：西方軍隊進駐烏克蘭 俄無權置喙

北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)4日在「國際戰略研究所布拉格國防峰會」(IISS Prague Def...

馬克宏稱26國承諾提供烏戰後安全保障 義大利拒派兵

法國總統馬克宏今天在一場集合烏克蘭盟友的峰會後表示，已有26個國家承諾將為烏克蘭提供戰後安全保障，內容包括建立一支陸海空...

普亭：烏克蘭若拒絕和平協議 那就繼續打

俄羅斯總統普亭三日結束訪問中國大陸行返國前在北京召開記者會表示，如果烏克蘭「保持理智」，就有機會透過談判結束戰爭，但若解...

俄烏和談卡關 川普暗示進一步制裁俄 「別讓我不滿意」

針對俄烏和談進度緩慢，美國總統川普三日表示，他計畫近日內再與俄羅斯總統普亭通話，並暗示俄國若無法讓他滿意，美國將實施進一...

「與俄羅斯毫無關係」 北約秘書長：俄無權否決西方派兵進駐烏克蘭

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，若烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，俄羅斯無權否決西方...

北京會面普亭2.5小時 金正恩：幫助俄國是兄弟間義務

俄羅斯總統普亭和北韓領袖金正恩3日出席中國93閱兵後，在北京釣魚台國賓館正式會晤。普亭在會談開始時，讚許北韓英勇軍人與俄...

