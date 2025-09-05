川普促歐洲對中國施加經濟壓力 相挺烏克蘭

白宮表示，美國總統川普今天呼籲歐洲各國對中國施加經濟壓力，因為中國支持俄羅斯入侵烏克蘭。

法新社報導，白宮要求匿名的高級官員指出，川普在與聚集巴黎的歐洲領袖舉行視訊會議時表示，「歐洲必須停止購買資助戰爭的俄羅斯石油」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也參與這次會議，他表示川普對歐洲購買俄羅斯石油「非常不滿」，歐洲的買家包括匈牙利與斯洛伐克。

澤倫斯基並表示，他在與歐洲領袖及川普的通話中，討論制裁俄羅斯及保護烏克蘭領空等議題。

川普努力斡旋俄烏衝突未獲進展後，對下一步行動保持沉默，結束戰爭的方案也未見明朗。